Уговорили в последнюю минуту: почему Трамп отказался от атаки на Иран — СМИ

США отложили военные действия против Ирана по просьбе своих союзников

Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили президента США Дональда Трампа от вмешательства и атаки на Иран. Они предупреждали о "серьезных последствиях для региона" и мира.

Три ближневосточных государства убедили президента США "дать Ирану шанс". Об этом сообщает France 24.

Согласно информации издания, по словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Саудовская Аравия, Катар и Оман "осуществили интенсивные дипломатические усилия, чтобы в последнюю минуту убедить президента Трампа дать Ирану шанс продемонстрировать свои "благие намерения". Чиновник добавил, что "коммуникации продолжают укреплять завоеванное доверие и нынешнюю положительную настроенность".

В свою очередь посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что Трамп известил иранские власти о нежелании вступать в войну. По его словам, президент США также попросил Тегеран проявлять сдержанность.

Дональд Трамп

Израильский военный обозреватель Игаль Левин считает, что эта информация может быть правдой. Дональд Трамп прислушивался к своим союзникам на Ближнем Востоке.

"Пишут, что Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили немалые усилия, чтобы отказать Трампа от удара по Ирану в последний момент. Не удивлюсь, если это окажется правдой и будет основополагающей причиной: выбирая между протестующими Ирана и союзниками, Трамп выбрал союзников" — написал Левин.

Какие действия рассматривал Трамп

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп 13 января встретился со своими старшими советниками, чтобы обсудить варианты действий по Ирану. Среди вариантов рассматривались военные удары, использование секретного кибероружия, расширение санкций и оказание онлайн-помощи антиправительственным источникам.

Тогда Трамп заявил, что поддерживает связь с лидерами иранской оппозиции. Он добавил, что лидеры Ирана звонили по телефону ему и хотят переговоров, и что он может с ними поговорить.

В ответ на заявления властей Ирана относительно того, если США нанесут удары, они будут рассматривать военные и коммерческие базы США как законные цели. По словам лидера свободного мира, в этом случае Иран испытывает беспрецедентные удары.

"Если они это сделают, мы нанесем им удары на уровне, который они никогда раньше не испытывали. Они даже не поверят. У меня есть очень веские варианты. Так что, я имею в виду, если они это сделают, это будет встречено очень, очень мощной силой", — сказал Трамп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия закупила у Ирана оружие в миллиарды долларов.