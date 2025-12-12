Завжди матимете гарячу їжу: простий та дієвий лайфхак для блекаутів

Цей спосіб навіть робить страви більш корисними

Світло в Україні відключають регулярно, інколи його немає годинами. Українці шукають різні способи покращити собі життя.

Відключення особливо важко переживати в тих домах, де все на електриці та немає газу, щоб приготувати чи розігріти їжу. "Телеграф" розповідає про метод "пасивної" варки круп, який може виручити в такій ситуації.

Для цього потрібний якісний термос, бажано з широким горлом. Метод підійде для гречки, кус-кусу, вівсянки, булгуру, тоненьких макаронів. Перед відключенням світла крупу чи макарони треба засипати у термос та залити окропом. Залежно від виду крупи, через проміжок часу від 20 хвилин до години, матимете готову та гарячу кашу. Гарнір залишатиметься гарячим надовго.

Термос для приготування круп

При цьому крупа не просто "запарюється" а повноцінно готується. При цьому в ній зберігається навіть більше корисних елементів, ніж при традиційній варці.

Є ще один простий спосіб розігріти їжу, коли немає електрики. Запропонований варіант підходить здебільшого для макаронів. Потрібна глибока тарілка та окріп (може бути заздалегідь залитий у термос).

Також "Телеграф" розповідав, як розігріти їжу за допомогою свічок. Це недорогий та дієвий метод.