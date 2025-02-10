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Комплекс Наполеона: як Путін робить себе вищим за допомогою взуття на підборах (фото)

Автор
Галина Струс
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Путін має комплекс Наполеона через свій низький зріст
Путін має комплекс Наполеона через свій низький зріст. Фото Телеграф, Getty Images

Низький зріст Путіна породив у ньому так званий комплекс Наполеона

Володимир Путін – президент Росії, який розв’язав масштабну кровопролитну війну в Україні. Багато експертів сходяться на думці, що агресивна політика Путіна пов’язана, в тому числі і з його комплексами, зокрема комплексом Наполеона. А сам диктатор робить усе можливе, щоб здаватися вищим.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про комплекси Путіна, пов’язані з його низьким зростом, і що він робить для того, щоб здаватися вищим.

Путін і комплекс Наполеона

У психології є таке поняття, як комплекс Наполеона — це набір психологічних особливостей, який приписується людям невеликого зросту. Характеризується надмірно агресивною манерою поведінки, що, ймовірно, є компенсацією нестачі зросту.

Путін взуття

Зазначимо, що зріст Путіна за різними даними у мережі відрізняється. Одні джерела стверджують, що його зріст становить 157,5 см, інші кажуть, що 162 або 168 см. Проте, на фотографіях незалежних репортерів з офіційних зустрічей, Путін виглядає значно нижчим за своїх колег-президентів з різних країн. У той час, як пропагандистські ЗМІ подають скориговані фото, де президент РФ виглядає одного зросту з іншими.

Проте, експерти сходяться на думці, що Путін безсумнівно комплексує через свій зріст і робить все можливе, щоб компенсувати це іншими своїми якостями, наприклад, агресією та жорстокістю.

Путін взуття

Путін та пиноходи — що про це відомо

Українці точно чули, що Путіна насмішкувато називають пинею. Однак мало хто знає, що це прізвисько має своє походження, а саме — пиноходи. Це назва спеціального ліфт-взуття, яке дозволяє суттєво візуально збільшити зріст людини, а також скоригувати довжину ніг. Головна фішка цього взуття в тому, що в ній є прихований підйом усередині колодки — каблук, який вставлений між підошвою та спеціальною устілкою.

Путін зріст

Примітно, що пиноходи дозволяють додати від 9 до 15 сантиметрів до зросту. Відомо, що в такому взутті потрібно ходити буквально навшпиньки – це пояснює дивну ходу російського президента Путіна. Також доказом того, що російський президент носить спеціальне взуття для підвищення зросту, є десятки відео в мережі, на яких це можна помітити навіть неозброєним оком.

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягалася Людмила Путіна, коли була першою леді. Кімоно, безрукавка, безглузда вечірня сукня та інші невдалі образи дружини Путіна.

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#Зріст #Володимир Путін #Комплекси