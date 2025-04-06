Цей факт про Путіна намагаються ретельно приховувати

Однією з головних таємниць російського президента Володимира Путіна залишається його зріст. Він явно комплексує, бувши невисоким, але його поплічники намагаються це приховати — вибирають більш вдалі ракурси для фото, взують свого лідера у спеціальне взуття з гігантськими підборами.

Зріст президента РФ у якомусь сенсі вже став мемом. У мережі жартують, що путінський зріст змінюється частіше, ніж влада в Росії. Це пояснюється фотографіями глави Кремля, на яких він вище, то нижче.

Згідно з "офіційною" інформацією, тобто, як кажуть пропагандисти, зріст Путіна нібито становить 170 сантиметрів. Однак за реальнішими даними це зовсім не близько до правди. Наприклад, ЗМІ писали, що його зріст може бути до 152 сантиметрів.

Взуття Путіна. Колаж: Факти

Взуття Путіна. Фото: Medialeaks

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, що він скаже з цього приводу. Для більшої об’єктивності ми взяли старе фото Путіна до того, як у нього з’явилася "світа", яка намагається приховати всіма способами його справжній зріст. А також взяли дві фотографії, зроблені багато років тому, коли Путін був "на побігеньках" у тодішнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Його зростання відоме — 178 см.

У своїй відповіді ШІ пише, що на фото із Собчаком було застосовано метод порівняння пропорцій. А оцінка зроблена на основі візуального аналізу.

На першому фото Путін стоїть праворуч, а Собчак – ліворуч. Обидва перебувають у вертикальному положенні, що дозволяє порівняти їхній зріст. Собак виглядає помітно вищим, приблизно на голову.

"У середньому, висота голови дорослої людини становить близько 20-25 см. Якщо прийняти, що різниця в зрості між ними становить близько 20 см, то зріст Путіна можна оцінити як: 178 см — 20 см = 158 см", — припускає ШІ.

Враховуючи, що офіційне зростання може бути перебільшене, і ґрунтуючись на візуальній різниці у зростанні на фотографіях, ШІ схиляється до нижчої оцінки. Різниця в 13-15 см між Собчаком (178 см) і Путіним виглядає правдоподібною, що призводить до того, що зріст Путіна близько 163-165 см. Якщо додати невеликий запас на можливі спотворення (наприклад, взуття чи ракурс), то 165 см здається найбільш вірогідним значенням.

Анатолій Собак та Володимир Путін

На другій фотографії Путіна стоїть ліворуч від Собчака. Останній тут трохи нахилений, оскільки підтримує іншу людину, але різниця в зрості між ним і Путіним виглядає схожою на перше фото — приблизно 10–15 см. Тобто 178 см − 12 см = 166 см.

Переглянувши фотографії з більш ретельним акцентом їх пропорцій виходить, що на обох фото Анатолій Собчак (зріст 178 см) виглядає помітно вищим за Путіна. У першому фото різниця у зростанні здається близько 12–15 см, а у другому фото, де Собчак злегка нахилений, різниця виглядає трохи меншою, але все одно значною — близько 10–13 см.

Якщо взяти середню різницю між ними як 13 см, ШІ розраховує зростання так: 178 см − 13 см = 165 см

Володимир Путін та Анатолій Собчак

Врахування додаткових факторів

Взуття та ракурс. По фото складно визначити, яке взуття носили тоді Путін та Собчак. Якщо в останнього взуття з більш високими підборами, це може трохи збільшити видиму різницю у зростанні. Однак на обох фото взуття виглядає досить стандартним, без значних підборів.

По фото складно визначити, яке взуття носили тоді Путін та Собчак. Якщо в останнього взуття з більш високими підборами, це може трохи збільшити видиму різницю у зростанні. Однак на обох фото взуття виглядає досить стандартним, без значних підборів. Постава. На першій фотографії Собак та Путін стоять прямо, що робить порівняння більш надійним. А на другій фотографії Собак трохи нахилений і це може зменшити видиму різницю у зростанні.

На першій фотографії Собак та Путін стоять прямо, що робить порівняння більш надійним. А на другій фотографії Собак трохи нахилений і це може зменшити видиму різницю у зростанні. Типове перебільшення зростання. Якщо "офіційний" зріст Путіна (170 см) завищений, реальний зріст може бути на 2-5 см менше, тобто в діапазоні 165-168 см.

Висновок

ШІ каже, що якщо "офіційний" зріст Путіна справді перебільшене, то ґрунтуючись на порівнянні фото із Собчаком, він схиляється до значення 165 сантиметрів. Це значення враховує візуальну різницю у зростанні на фотографіях та ймовірність завищення офіційних даних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де поховано "таємного" брата Путіна і як він виглядав. Родич російського президента помер у 92 роки.