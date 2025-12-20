Росія втратила у Криму два Су-27: чим відомі ці літаки і на що вони здатні (фото)

Су-27 залишаються одними з ключових винищувачів у російській авіації

На аеродромі Бельбек в окупованому Криму СБУ уразила два російські літаки. Один з них перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. "Його знищено", — резюмують в службі.

За даними СБУ, приблизна вартість літаків — близько 70 млн доларів США. Ураження є також і в диспетчерської вежі, що створить незручності для організації польотів на аеродромі.

Знищений Су-27 на аеродромі Бельбек

Знищений Су-27 на аеродромі Бельбек

Що за літаки Су-27

Су-27 — радянський важкий багатоцільовий всепогодний винищувач 4 покоління, створений для завоювання переваги в повітрі. Загалом має понад 25 модифікацій, зокрема й українські модернізовані версії, і досі залишається одним із найпотужніших винищувачів свого класу.

Характеристики Су-27:

максимальна швидкість — до 2 500 км/год

дальність польоту — до 3 530 км

озброєння — автоматична гармата 30 мм та 10 підвісних точок (ракети "повітря–повітря", "повітря–земля", авіаційні бомби ФАБ-250/500, протикорабельні ракети).

Серед особливостей літака — надзвичайно висока маневровість, ефективний захист від радіоелектронної боротьби та надійність у роботі.

Характеристики Су-27. Інфографіка "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні СБУ відпрацювали по аеродрому Бельбек. Уразили три РЛС, зенітно-ракетний комплекс та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.