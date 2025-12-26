Силовики хочуть бачити його в гробу. Чия смерть стане каталізатором громадянської війни в Росії

У країні зріють негативні процеси, викликані ненавистю між різними групами росіян

Україна має створювати передумови до виникнення громадянської війни в Росії – це можуть бути як тривалі вимикання світла, викликані ударами наших Сил оборони по енергетиці противника, так і ворожнеча на національному чи соціально-економічному ґрунті.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів економіст, політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

— Я вважаю, початком [громадянської війни] може бути блекаут. Він одразу створить багато точок напруження, пов'язаних із ненавистю, наприклад, росіян до Москви. Простих росіян — до багатих. А мігранти, яких постійно пресують росіяни, знайдуть причини, за що помститися, — каже політичний експерт. — Це може бути каталізатором багатьох процесів, тому що Росія — дуже централізована країна.

А каталізатором цих процесів може стати природна чи неприродня смерть президента Чечні Рамзана Кадирова.

— Це явна і дуже нестабільна точка на Кавказі. І багато залежить від особистісних стосунків Путіна та Кадирова. Враховуючи ненависть багатьох силовиків до конкретно Кадирова, багато з них хотіли бачити його точно не в Чечні, а в гробу, вважає політолог.

— Звичайно, якщо ми самі нічого робити не будемо, то, звичайно, нічого не буде. Вони можуть довго ще гнити. Таким чином ми повинні бути активними, створювати такі передумови для того, щоб це створилося, — підсумував Тарас Загородній.

