Замах на вбивство, невдалі операції і кома: де востаннє бачили Кадирова і як він виглядав

Кадиров мав невдалі операції на нирці

У неділю, 5 жовтня, 49 років виповнюється голові Чечні та прихильнику диктатора Путіна Рамзану Кадирову. Його звинувачували в порушеннях прав людини, організації викрадень і тортур у Чечні. Також Кадиров відправляв чеченські війська, щоб воювати на боці Росії проти України.

Що треба знати:

Рамзан Кадиров перебував у комі

Голова Чечні пропонував українським полоненим вчинити самогубство

Кадиров ледь не втопився у Туреччині

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де востаннє бачили очільника Чечні, і які публічні висловлювання він робив.

Куди зник Кадиров

У 2023 році почали ширитися чутки про смерть Кадирова. Однак згодом виявилось, що це неправда. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповідав "Телеграфу", що стан здоров'я голови Чечні є складним. А все тому, що йому зробили невдалі операції на нирці. Кадиров тоді перебував у комі.

У 2024 році голова Чечні пропонував відправляти порушників правопорядку у Чечні на війну в Україну. Йшлося про "проблемну молодь". Невдовзі Кадиров заявив, що його намагалися вбити під час стрілянини біля офісу Wildberries у бізнес-центрі "Романов Двор" у Москві. Замовниками, за його словами, були мільярдер-промисловець Сулейман Керімов і два депутати Держдуми з Інгушетії та Дагестану. Кадиров сказав, що оголосить їм "кровну помсту", якщо вони не доведуть протилежне.

Кадиров говорив, що на нього був замах, фото з мережі

Згодом голова Чечні потрапив у скандал у Саудівській Аравії. Він вийшов на ринг і привітав абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Артура Бетербієва з перемогою у бою. Це відбулося до оголошення результату поєдинку. У мережі припустили, що Кадиров міг вплинути на перемогу Бетербієва у бою.

Кадиров підтримував Артура Бетербієва, скриншот з мережі Х

Невдовзі Кадиров приїхав у центр Грозного, куди привезли 12 українських полонених. Він цинічно запропонував їм покінчити життя самогубством. Кадиров заявляв, що українські полонені почуваються як "на курорті". Окрім цього, він запропонував поставити полонених на дахи російських об’єктів, які знімаються західними військовими супутниками. Невдовзі у Секретаріаті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розповіли, що українських бійців використовують як "живий щит".

Кадиров пропонував українським полоненим скоїти самогубство

У травні 2025 року голова Чечні попросив звільнити його з посади. Це відбулося на тлі чуток про можливе погіршення стану здоров’я Кадирова. У російських ЗМІ писали, що у нього виявили захворювання підшлункової залози. Зазначалось, що Кадиров проходить лікування у приватній клініці своєї дружини "Аймед" у Грозному. Невдовзі Кадиров припинив проводити наради, тож чутки про складне захворювання лише посилилися.

У липні 2025 року стало відомо, що "дон-дон" ледь не помер на турецькому курорті Мугла. Він увійшов у воду і почав тонути. Працівники готелю помітили це і врятували його.

Турецький курорт Мугла, фото з мережі

У серпні 2025 року Кадиров оприлюднив відео, де займається на тренажері. На такому обладнанні зазвичай проходять реабілітацію після серйозних захворювань або травм. Було помітно, що прибічник кремлівського режиму суттєво схуд.

Кадиров на тренажері

Згодом прихильник Путіна відвідав шкільну лінійку на 1 вересня. Було помітно, що його рухи уповільнені, а також він ледь пересувався.

Кадиров на лінійці 1 вересня

Нещодавно Кадиров відреагував на інтерв'ю російської співачки Алли Пугачової. Він назвав її висловлювання "жалюгідною порожньою балаканиною". Також Кадиров вважає Пугачову "ворогом народу і зрадницею", яка не повинна говорити про Чечню.

