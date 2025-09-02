Вже навіть насилу стоїть: жалюгідний стан Кадирова показали на відео

Глава Чечні на нових відеозаписах виглядав зовсім погано

Останніми місяцями стан здоров’я голови Чечні Рамзана Кадирова є гарячою темою обговорення. На нових відеозаписах він виглядає так, начебто йому важко навіть стояти.

На це звернув увагу telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Зазначається, що Кадиров відвідав шкільну лінійку до 1 вересня, чим здивував оточуючих.

"Він не міг ходити. Зовсім. Рівно кілька кроків зробити не виходило. Стояв теж з великими труднощами. Постійно була потрібна допомога". джерела ВЧК-ОГПУ

На кадрах помітно, що він пересувається неспішно, а рухи рук трохи загальмовані. При цьому дивиться він в одну точку перед собою.

Канал навів ще одне відео, яке зняли 20 серпня після церемонії зустрічі в аеропорту Грозного нового чемпіона UFC Хамзата Чимаєва. Хоча Кадиров у кадрі був близько секунди, але його дивна хода "зомбі" дуже впадала в очі.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кадирову у 2019 році поставили діагноз "некроз підшлункової залози". Однак його статки вдалося стабілізувати до кінця 2024 року.

1 серпня 2025 року Кадиров опублікував відео з тренажерного залу, очевидно намагаючись спростувати чутки про свою хворобу. На записі було видно, що він сильно схуд.

Як повідомлялося раніше, у липні з’явилася інформація про те, що Кадирова мало не з’їла акула на популярному курорті Туреччини.