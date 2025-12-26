Силовики хотят видеть его в гробу. Чья смерть станет катализатором гражданской войны в России

В стране зреют негативные процессы, вызванные ненавистью между разными группами россиян

Украина должна создавать предпосылки к возникновению гражданской войны в России – это могут быть как длительные отключения света, вызванные ударами наших Сил обороны по энергетике противника, так и вражда на национальной или социально-экономической почве.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал экономист, политтехнолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

— Я считаю, что началом [гражданской войны] может быть блекаут. Он сразу создаст много точек напряжения, связанных с ненавистью, например, россиян к Москве. Простых россиян — к богатым. А мигранты, постоянно прессуемые русскими, найдут причины, за что отомстить, — говорит политический эксперт. — Это может быть катализатором многих процессов, потому что Россия — очень централизованная страна.

А катализатором этих процессов может стать естественная или неестественная смерть президента Чечни Рамзана Кадырова.

— Это явная и очень нестабильная точка на Кавказе. И многое зависит от личностных отношений Путина и Кадырова. Учитывая ненависть многих силовиков к конкретно Кадырову, многие из них хотели видеть его точно не в Чечне, а в гробу, считает политолог.

— Конечно, если мы сами ничего не будем делать, то, конечно, ничего не будет. Они могут долго еще гнить. Таким образом, мы должны быть активными, создавать такие предпосылки для того, чтобы это создалось, — подытожил Тарас Загородний.

