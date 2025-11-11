Дрони вдруге з початку місяця підпалили НПЗ у Саратові (фото та відео)

Саратовський нафтопереробний завод є законною ціллю для атаки, адже забезпечує окупаційну армію

В ніч на вівторок, 11 листопада, безпілотники масовано атакували Саратовську область Росії. Після вибухів, за попередніми даними, виникла пожежа на Саратовському нафтопереробному заводу, який вже не раз зазнавав ударів дронами.

Що треба знати:

Саратовський НПЗ знову перебував під безпілотною атакою

В місті пролунало кілька гучних вибухів, після чого виникло масштабне займання в районі НПЗ

Цей нафтопереробний завод залучений у забезпеченні російської армії

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Як видно на опублікованих кадрах, після вибухів на НПЗ виникло масштабне займання.

Заграва на НПЗ після вибухів

Вогонь було видно здалеку

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Повітряну тривогу в Саратовській області оголосили близько 22 години 10 листопада. В аеропорту Саратова запровадили обмеження на польоти літаків. Жителів попереджали про загрозу атаки дронів. За словами очевидців, у Саратові пролунало 5-7 гучних вибухів.

Саратовський НПЗ — що про нього відомо

Саратовський нафтопереробний завод є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше він мав назву завод "Крекінг". НПЗ є частиною структури нафтової компанії "Роснефть".

Саратовський НПЗ

Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн. Підприємство бере участь в забезпеченні потреб російської армії. НПЗ виробляє понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку тощо.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Було влучання, в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6 виникла пожежа.