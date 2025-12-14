ГРЕС, НПЗ і не тільки: Росію вночі масовано атакували дрони, де лунали вибухи (фото, відео)

У РФ вже прозвітували про атаку

У Росії та тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи в ніч проти 14 грудня і напередодні ввечері. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи та теплова електростанція.

Що потрібно знати

Цілями стали стратегічно важливі об’єкти забезпечення палива та електроенергії

У Криму вибухи фіксували у Сімферополі та в районі Гвардійська

Влада РФ традиційно повідомляла про "роботу ППО".

Відповідну інформацію було опубліковано у соціальних мережах. Там же показали безліч відео цих подій.

Вибухи у Росії

Невідомі дрони атакували Смоленську ГРЕС. Це теплова електростанція, друга за величиною електростанція Смоленської області. На її території сталася пожежа.

У місті Урюпінськ Волгоградської області вночі атакували нафтобазу.

У смт Афіпський Краснодарського краю РФ внаслідок атаки дронами сталася пожежа на нафтопереробному заводі.

Підприємство переробляє суміш нафт і газового конденсату Західно-Сибірських і Волго-Уральських родовищ, що надходять трубопроводами Кримськ — Афіпський НПЗ, Хадиженськ — Афіпський НПЗ і залізничним транспортом [

Такий вигляд має НПЗ:

Також вибухи лунали у Тулі та області.

Вибухи у Криму

У соціальних мережах місцеві повідомили про вибухи в межах електростанції та нафтобази. у Сімферополі.

Гучно було в районі Гвардійського, де розташований військовий аеродром.

Що заявили у РФ

У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито роботу ППО на території Росії та в тимчасово окупованому Криму.

35 – над територією Брянської області,

32 – над територією Криму,

22 — над територією Краснодарського краю,

15 – над територією Тульської області,

13 – над територією Калузької області,

7 – над територією Курської області,

4 – над територією Рязанської області,

4 — над територією Ростовської області,

3 – над територією Бєлгородської області,

2 – над територією Ленінградської області,

1 – над територією Смоленської області,

1 — над територією Псковської області,

1 — над територією Новгородської області,

1 — над територією Московського регіону.

