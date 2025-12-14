ГРЕС, НПЗ і не тільки: Росію вночі масовано атакували дрони, де лунали вибухи (фото, відео)
У РФ вже прозвітували про атаку
У Росії та тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи в ніч проти 14 грудня і напередодні ввечері. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи та теплова електростанція.
Що потрібно знати
- Цілями стали стратегічно важливі об’єкти забезпечення палива та електроенергії
- У Криму вибухи фіксували у Сімферополі та в районі Гвардійська
- Влада РФ традиційно повідомляла про "роботу ППО".
Відповідну інформацію було опубліковано у соціальних мережах. Там же показали безліч відео цих подій.
Вибухи у Росії
Невідомі дрони атакували Смоленську ГРЕС. Це теплова електростанція, друга за величиною електростанція Смоленської області. На її території сталася пожежа.
У місті Урюпінськ Волгоградської області вночі атакували нафтобазу.
У смт Афіпський Краснодарського краю РФ внаслідок атаки дронами сталася пожежа на нафтопереробному заводі.
Підприємство переробляє суміш нафт і газового конденсату Західно-Сибірських і Волго-Уральських родовищ, що надходять трубопроводами Кримськ — Афіпський НПЗ, Хадиженськ — Афіпський НПЗ і залізничним транспортом [
Такий вигляд має НПЗ:
Також вибухи лунали у Тулі та області.
Вибухи у Криму
У соціальних мережах місцеві повідомили про вибухи в межах електростанції та нафтобази. у Сімферополі.
Гучно було в районі Гвардійського, де розташований військовий аеродром.
Що заявили у РФ
У Міністерстві оборони РФ заявили про нібито роботу ППО на території Росії та в тимчасово окупованому Криму.
- 35 – над територією Брянської області,
- 32 – над територією Криму,
- 22 — над територією Краснодарського краю,
- 15 – над територією Тульської області,
- 13 – над територією Калузької області,
- 7 – над територією Курської області,
- 4 – над територією Рязанської області,
- 4 — над територією Ростовської області,
- 3 – над територією Бєлгородської області,
- 2 – над територією Ленінградської області,
- 1 – над територією Смоленської області,
- 1 — над територією Псковської області,
- 1 — над територією Новгородської області,
- 1 — над територією Московського регіону.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дрони атакували Рязанську та Тульську області. Під ударом опинився не лише нафтопереробний завод.