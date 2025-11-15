Понад десяток вибухів пролунав у російській Рязані. Після них виникла пожежа на НПЗ (фото і відео)

Заграву, що виникла в районі заводу, було видно здалеку

Вибухи в Рязані пролунали в ніч на суботу, 15 листопада. Це російське місто атакували безпілотники.

Що треба знати:

Практично щоночі добрі дрони атакують об'єкти на території Росії, що забезпечують можливість вести війну

Минулої ночі вибухи лунали у місті Рязань

Після них в районі місцевого НПЗ виникла пожежа

Після 4 години ранку понад 10 вибухів пролунало в районі місцевого НПЗ, інформує Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на слова очевидців.

Як завжди, росіяни активно викладають в мережу відео атаки та її наслідків. На кадрах можна побачити масштабну заграву, що виникла в районі НПЗ після вибухів.

Заграву видно здалеку

Пожежа в районі НПЗ

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Що відомо про Рязанський НПЗ

Завод, розташований на півдні Рязані, працює з 1960 року, зараз перебуває під контролем "Роснєфті". Рязанський нафтопереробний завод входить до п'ятірки найбільших підприємств Росії. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17 – 18 мільйонів тонн нафти. Підприємство є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.

Рязанський НПЗ

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 14 листопада Росію атакували понад дві сотні дронів. Під удар в порту Новоросійська потрапив термінал "Шесхарис", кінцева точка трубопроводів російської компанії "Транснефть". Також прилетіло по НПЗ у Саратові.