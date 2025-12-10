За сімома замками: маленькі сини Путіна та Кабаєвої живуть у глухій ізоляції та з ППО

Діти перебувають під постійним наглядом охорони

Сини російського голови Володимира Путіна та олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої живуть у глухих валдайських лісах. За рівнем секретності ці діти вже давно переплюнули навіть батька.

Що потрібно знати

Територія комплексу знаходиться під захистом Федеральної служби охорони

Путінські сини навчаються вдома та ізольовані від інших дітей

Діти нібито розмовляють китайською мовою

9-річний Іван і 5-річний Володимир мешкають в такому комплексі, що охороняється неподалік резиденції Путіна на озері Валдай, що навіть білка туди без пропуску не потрапить, не те що інші непрохані гості. Про це пише NewsХ.

Сини Володимира Путіна Іван та Володимир Спиридонові

Відомо, що хлопчики навчаються вдома, ізольовані від інших дітей та перебувають під постійним наглядом.

Вони живуть у будинках, які охороняють ФСО (російська служба безпеки). Вони не відвідують школу, не спілкуються з іншими дітьми та пересуваються лише на приватних літаках, яхтах та бронепоїздах. Їхні повсякденні заняття – від спорту до ігор – проходять під постійним наглядом повідомляє Центр "Досьє".

Мало того, що будні дітей — це ніби суміш фортеці часів Середньовіччя та зйомок чергового фільму про шпигунів, так резиденція ще й оснащена системами ППО, що комар не пролетить.

До речі, навіть дрібні повсякденні відносини перебувають під контролем.

"Як і у Володимира Путіна, його сини мають власні кружки, і вони п’ють тільки з них. Охоронці завжди знаходяться поруч, а Путін, як кажуть, "єдиний, хто може розмовляти з ними суворо", — йдеться в повідомленні.

Так виглядає резиденція Путіна у Валдаї

Іноді в розповідях самого Путіна миготять і мовні здібності юних самітників: ніби вони вже говорять китайською, а також вивчають англійську та німецьку мови.

