Племінниця Путіна потрапила під санкції США: що відомо про неї

Влада США включила до списку санкцій заступників міністра оборони Росії, включаючи Цивільову

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло до списку санкцій заступників міністра оборони Російської Федерації Андрія Білоусова. Серед цих людей виявилася Ганна Цивільова, яку також називають племінницею Володимира Путіна.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну США. Крім Цивільової, під санкціями опинилися Павло Фрадков, Андрій Булига, Олександр Фомін, Віктор Горємикін.

Також до списку санкцій були включені не тільки громадяни Росії, а й громадяни Індії, Туреччини, Китаю, Чорногорії, Швейцарії, Чилі.

Санкції торкнулися таких російських та іноземних компаній, як виробник напівпровідників Ангстрем, розробник авіаційних та космічних систем Зірка, а також ряд науково-дослідних інститутів. Серед них – Інститут проблем передачі інформації та Інститут інженерної фізики.

За даними розслідування журналістів видання "Проект. Медіа", Ганна Цивільова є дружиною колишнього губернатора Кемеровської області, а згодом — міністра енергетики Російської Федерації Сергія Цивільова. Як стверджують автори розслідування, її дівоче прізвище — Путіна, а саме воно нібито є двоюрідною племінницею нинішнього "президента" Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський 19 вересня 2024 року підписав указ про чергові санкції проти Росії та союзних Кремлю режимів.