Путін поставив свою "таємну" родичку на високу посаду у Міноборони РФ: хто вона така (фото)

Чоловіка Цивільової місяцем раніше Путін призначив міністром енергетики РФ

Російський диктатор Володимир Путін поставив на високу посаду у Міноборони свою таємну родичку. В офіційних повідомленнях Кремля ніколи не згадувалося, що вона близька до президента РФ людина, але це з'ясували розслідувачі.

Про це повідомили російські пропагандисти. Вони публікують документи, згідно з якими на посаду заступника глави Міноборони РФ було призначено Ганну Цивільову. Вона відповідатиме за соціальне та житлове забезпечення військових, виводитиме їх на "новий якісний рівень".

Також у ворожому міністерстві відбулася ще низка кадрових перестановок: призначено першого заступника міністра та ще одного звичайного заступника. Проте, слід зазначити, що серед них усіх привертає увагу саме Ганна Цивільова. Адже вона відома як таємна племінниця Володимира Путіна.

Про неї ще у 2022 році писало російське видання "Настоящее время". Його журналісти з’ясували, що справжнє дівоче прізвище Цивільової насправді Путіна, а не Логінова, як стверджується в публікаціях росЗМІ. Народилася Ганна в Іванові, а її батько двоюрідний брат президента Росії.

"Ганна Цивільова — це людина, яка дійсно отримала за допомогою держави величезні-величезні активи. Ми не знаємо, чим керується Володимир Путін. Але ми абсолютно точно розуміємо, що всі його родичі — дуже забезпечені люди, які отримують великі державні активи", — йшлося у розслідуванні.

Анна Цивільєва (Путіна)

Ще трохи про Цивільову:

Голова Ради з питань піклування у соціальній сфері Кузбасу;

Голова Державного фонду "Захисники Вітчизни", який надає підтримку ветеранам російського вторгнення в Україну та родичам загиблих на цій війні;

Перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, Великобританії, України та Швейцарії

До речі, чоловіка Цивільової місяцем раніше Путін призначив міністром енергетики РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Путіна допомогла втекти з Росії українцеві, який підтримував ЗСУ.