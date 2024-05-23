Син Кадирова став президентом

У футбольного клубу "Ахмат" з’явився 18-річний керівник

Новим президентом ФК "Ахмат" (Грозний) став 18-річний син голови Чечні Ахмат Кадиров. Два дні тому його також було призначено регіональним міністром спорту.

Про це йдеться у заяві на сайті "Ахмата". Раніше Ахмат був першим заступником міністра спорту, а також обіймав посаду міністра республіки у справах молоді.

"Упевнені, що під керівництвом Ахмата Рамзановича на команду чекають нові досягнення, перемоги та хороші результати", — наголошується в заяві на сайті клубу.

Президентом "Ахмата" останні 13 років був найближчий соратник глави Чечні Магомед Даудов. 15 травня він залишив посаду голови парламенту республіки, який обіймав з 2015 року.

Цікаво, що "Ахмат" під керівництвом Даудова в останніх 5 матчах здобув 4 перемоги (при одній поразці) і вибрався з підвалів турнірної таблиці російської ліги, опинившись на 10-му місці та гарантувавши собі місце у найсильнішому дивізіоні російського футболу наступного сезону. У соцмережах серед уболівальників ця серія перемог викликала сміх, враховуючи той факт, що Кадиров-старший "вирішує питання" у різних сферах, а тепер дістався і футбольної команди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кадирову на інавгурації Путіна знадобилася допомога.