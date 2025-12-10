"Для нас це джихад": боєць ЗСУ, колишній муфтій, про мусульман на війні і кадирівців
Дії кадировців проти українців порушують ісламські заповіді та вважаються гріхом
Кадировці, які воюють проти України, називають свою агресію "джихадом". Однак це спотворена і релігійно хибна риторика – їм сказали так називати свої дії, але з погляду шаріату, ісламського богослов’я – це злочинне знищення та напад.
Що потрібно знати:
- З арабського слово "джихад" перекладається як "боротьба на шляху Аллаха", боротьба зі злом та несправедливістю
- Справжній джихад — це захист своєї землі, сім’ї та народу
- Мусульмани, які захищають Україну у складі ЗСУ, виконують прямий релігійний обов’язок — обороняти свою землю та людей
Про це "Телеграфу" розповів колишній муфтій духовного управління мусульман України "УММА" Саїд Ісмагілов у матеріалі: "В Україні є агенти Путіна, яких треба просто закрити: Ісмагілов про можливість закінчення війни, "бусифікацію" та віру".
Кожен мусульманин, який прийшов як загарбник за Росії, він злочинець і грішник. Вони фактично беруть участь у нападі на країну, яка на них не нападала та нічим їм не загрожувала
Він додав, що війна проходить на нашій території та знищується наше населення, тому немає жодного виправдання з погляду ісламу.
Навпаки, мусульмани України, які б’ються у ЗСУ, це ми на джихаді. Ми захищаємо те, що нам дав Бог: дітей, сім’ї, будинки, країну. І ми маємо їх захищати. У Священному Корані є наказ захищати те, що Бог дав. Ми не прийшли до Чечні, Татарстану, Башкортостану забирати їх і вбивати їх населення.
