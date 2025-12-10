Дії кадировців проти українців порушують ісламські заповіді та вважаються гріхом

Кадировці, які воюють проти України, називають свою агресію "джихадом". Однак це спотворена і релігійно хибна риторика – їм сказали так називати свої дії, але з погляду шаріату, ісламського богослов’я – це злочинне знищення та напад.

Що потрібно знати:

З арабського слово "джихад" перекладається як "боротьба на шляху Аллаха", боротьба зі злом та несправедливістю

Справжній джихад — це захист своєї землі, сім’ї та народу

Мусульмани, які захищають Україну у складі ЗСУ, виконують прямий релігійний обов’язок — обороняти свою землю та людей

Про це "Телеграфу" розповів колишній муфтій духовного управління мусульман України "УММА" Саїд Ісмагілов у матеріалі: "В Україні є агенти Путіна, яких треба просто закрити: Ісмагілов про можливість закінчення війни, "бусифікацію" та віру".

Кожен мусульманин, який прийшов як загарбник за Росії, він злочинець і грішник. Вони фактично беруть участь у нападі на країну, яка на них не нападала та нічим їм не загрожувала пояснив Ісмагілов.

Він додав, що війна проходить на нашій території та знищується наше населення, тому немає жодного виправдання з погляду ісламу.

Навпаки, мусульмани України, які б’ються у ЗСУ, це ми на джихаді. Ми захищаємо те, що нам дав Бог: дітей, сім’ї, будинки, країну. І ми маємо їх захищати. У Священному Корані є наказ захищати те, що Бог дав. Ми не прийшли до Чечні, Татарстану, Башкортостану забирати їх і вбивати їх населення. підсумував співрозмовник.

