У Кадирова відмовили нирки? У розвідці сказали, кого в РФ розглядають на його місце - ЗМІ

В елітах РФ розпочалися неформальні консультації щодо зміни влади в Чечні

Голова Чечні Рамзан Кадиров має великі проблеми зі здоров’ям, зокрема, у нього нібито відмовили нирки. У зв’язку із цим у Росії вже можуть обговорювати кандидатів на посаду нового керівника Чечні.

Що потрібно знати:

Зараз він знаходиться у власній клініці на території Чечні

У республіку з’їхалися представники сімейного клану Кадирова

Є три головні кандидати на заміну голови Чечні

Про це пише "Укрінформ", посилаючись на власні джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зараз Кадиров знаходиться у власній клініці на території Чечні.

Туди з’їхалися представники його сімейного клану, зокрема з інших країн.

Рамзан Кадиров

На цьому тлі у російських владних колах нібито активізувався процес обговорення можливого наступника Кадирова. Серед найімовірніших:

Спікер парламенту республіки Магомед Даудов

Магомед Даудов

Командир спецпідрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов

Апті Алаудінов

Старший син Рамзана Ахмат Кадиров (21 рік)

Ахмат Кадиров

Додамо, що у травні 2025 року голова Чечні попросив звільнити його з посади. Це сталося на тлі чуток про можливе погіршення стану здоров’я Кадирова. У російських ЗМІ писали, що у нього виявили захворювання підшлункової залози. Зазначалося, що Кадиров проходить лікування у приватній клініці своєї дружини "Аймед" у Грозному. Незабаром Кадиров припинив проводити наради, тож чутки про складне захворювання лише посилилися.

Як повідомлялося, глава Кадиров призначив свого сина Ахмата на посаду виконувача обов’язків заступника глави уряду республіки зі збереженням посади міністра спорту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де востаннє бачили Кадирова і як він виглядав.