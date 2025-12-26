Юра "Унітаз" може очолити російські безпілотні війська: що про нього відомо

Після початку російського вторгнення в Україну справи Ваганова пішли вгору

У листопаді 2025 року російська влада з помпою повідомила про створення нового роду військ — військ безпілотних систем. Проте ім’я їхнього командувача досі офіційно не називалося.

За твердженнями російських z-блогерів, головою нового роду військ був призначений підприємець і волонтер із підмосковної Електросталі Юрій Ваганов, який не має профільної військової освіти. Цю інформацію підтвердили джерела Російської служби Бі-бі-сі у сфері виробництва дронів РФ.

Від торгівлі унітазами та птахівництва до постачання медичних масок

Юрій Ваганов народився 1982 року в Степанакерті. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був бізнесменом середньої руки в Електросталі. Згідно з витоками з відкритих баз даних, останнім місцем його роботи значилося ТОВ "Сітібуд-груп".

"Карабахський вірменин справді займався сантехнічним ринком — звідси й позивний", — розповів Бі-бі-сі співрозмовник із дронобудівної галузі, особисто знайомий з Вагановим.

Юрій Ваганов. Фото: Facebook

Колишній російський військовослужбовець, який також спілкувався з Бі-бі-сі на умовах анонімності, не здивувався такому кадровому рішенню: "Звичайна історія. У них все так влаштовано. Вони воюють лівою ногою. Це комерційний проєкт. Ну і що, що люди гинуть".

За даними бази Spark-Interfax, у різні роки Ваганов керував кількома юридичними особами. Крім "Сітібуд-груп", що займалася торгівлею будівельними матеріалами, він був співвласником підсобного господарства "Віста", що розводив сільськогосподарського птаха, невеликої петербурзької будівельної фірми "Оріон-Інвест", а також компанії "Неса" з Електросталі, що працювала на ринку нерухомості.

Під час пандемії коронавірусу Ваганов, який уже перебував у регіональному штабі "Народного фронту" у Підмосков’ї, постачав медичні маски лікарям міської лікарні Електросталі.

Ваганов переключився на постачання FPV і завів потрібні зв’язки

На початку вторгнення в Україну в Instagram-акаунті підмосковного "Народного фронту" з’явилося відео за його участю, де він заявив про підтримку "визнання незалежності Луганська та Донецька".

"У цей історично складний, але важливий час я щиро підтримую нашого президента Володимира Володимировича, солдатів та офіцерів, які захищають інтереси нашої країни", — говорив тоді Ваганов.

Після початку війни він почав регулярно возити гуманітарні вантажі на території самопроголошених ДНР та ЛНР. Пропагандистський телеканал Russia Today зняв про нього півгодинний фільм "Доброволець", представляючи Ваганова як "успішного російського підприємця, який доставляє допомогу мешканцям Донбасу". Сам він в інтерв’ю RT наголошував, що виріс в умовах війни в Нагірному Карабаху і місяцями жив у підвалі.

Юрій Ваганов. Фото: Скріншот RT

За час війни Ваганов обріс широкими зв’язками та став одним із ключових постачальників FPV-дронів для російської армії. На базі батальйону "Судоплат" було організовано виробництво дронів під назвою "Судоплат — судний день".

Здобув орден від Кирила і може стати генералом

Фактична монополія у цій сфері викликала роздратування серед прихильників та учасників вторгнення. Z-воєнкор Роман Сапоньков писав: "Ви, можливо, пам’ятаєте скандали навколо єдиного постачальника дронів "Судоплат" для Міноборони — того самого, після якого на полігоні загинули оператори. Суть у тому, що комерсант з Електросталі, який торгував до війни сантехнікою, оголосив себе генералом ГРУ і почав агресивно просуватися у системі закупівель МО".

19 жовтня 2025 року патріарх Кирило після освячення храму святого Георгія Побідоносця в Ростові-на-Дону, збудованого як головний храм Південного військового округу, вручив Ваганову орден благовірного князя Димитрія Донського ІІІ ступеня. На церемонії його вже представили як підполковника та радника заступника міністра оборони з озброєнь. "Аксіос!" — сказав патріарх, а церковний хор відповів: "Гідний, гідний, гідний".

У разі офіційного підтвердження призначення Юрія Ваганова командувачем військ безпілотних систем, за своїм статусом керівника окремого роду військ колишній підприємець з Електросталі має отримати й генеральське звання.

