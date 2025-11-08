Розлітається на сотні метрів: росіяни тестують в Україні нові небезпечні розробки

У ДСНС закликають українців не наближатися до залишків російських ракет та безпілотників

Росія під час обстрілів України намагається завдати максимальної шкоди і людям і об'єктам. Для цього ворог модернізує свої засоби ураження — "шахеди та ракети".

Що треба знати:

Росіяни постійно шукають нові способи збільшити шкоду від своїх обстрілів

Вони використовують дрони зі скидами вибухонебезпечних предметів та ракети з суббоєприпасами

Зазвичай суббоєприпас мають вигляд металевої трубки з квадратними насічками, до них категорично не можна наближатися

Про це "Телеграфу" розповів начальник групи підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт Вадим Дерімов: Дрони містять смертельні скиди, а уламки ракет — токсичне паливо: піротехнік ДСНС про найнебезпечніші предмети для українців

Небезпека на землі

Він розповів, що підрозділи щоденно стикаються зі спеціально встановленими вибухонебезпечними предметами, такими як гранати на розтяжках у лісах, населених пунктах та приміщеннях. Також рятувальники бачать протипіхотні міни, замасковані під побутові предмети.

Зустрічаються й інші пристрої, встановлені нестандартними способами. Наприклад, боєприпаси, у яких відсутній штатний підривник, але "щось до нього торчить", тобто хтось уже робив з ним маніпуляції. Такі речі дуже непередбачувані — невідомо, як вони спрацюють, наголосив Вадим Дерімов

Російські боєприпаси у лісах Харківщини

Розмінування території

Що росіяни чіпляють на дрони та ракети

Піротехнік додав, що на російських дронах з’явилися скиди вибухонебезпечних предметів. Також ворог використовує для обстрілів ракети-носії, які несуть суббоєприпаси.

Вони існували ще за радянських часів, але зараз росіяни роблять нові модифікації. Це дуже небезпечні предмети, до яких категорично заборонено підходити. Деякі з них можуть реагувати на рух. Зазвичай вони мають вигляд металевої трубки з квадратними насічками, які призначені для утворення великої кількості уламків під час вибуху, — пояснив фахівець

За його словами, залежно від конструкції ракети, може бути від кількох десятків таких суббоєприпасів до понад 70. Вони розлітаються на велику відстань.

Ми часто знаходимо по одному елементу "тут" і по одному "там". Шахед пролітає далі, і ми не завжди бачимо повну картину, бо інші підрозділи теж працюють у полі й фіксують свої знахідки. Тому давати загальнообласну статистику лише по наших даних було б некоректно, Вадим Дерімов

На яку відстань розлітаються суббоєприпаси

Піротехнік пояснив, що це дуже залежить від висоти і моменту скиду, від аеродинаміки самих елементів, від того, з якої ракети чи дрона їх скидали. Розрив відбувається у повітрі, уражаючі елементи можуть розлітатися на сотні метрів.

Це не "декілька метрів", а часто — сотні метрів і більше. Точну дистанцію без технічних розрахунків не назвеш, — зазначив Вадим Дерімов

Як повідомляв "Телеграф", росіяни модернізували "шахеди". Вони зробили свої дрони стійкішими до дії українських засобів радіоелектронної боротьби.