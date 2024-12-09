Новітні морські дрони України атакували гелікоптери, літаки та катери росіян у Криму (відео)

На нових морських дронах було встановлено великокаліберні кулемети

Служба безпеки України здійснила унікальну морську операцію. Морські дрони "Sea Baby" атакували повітряні цілі росіян: гелікоптери та літаки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, публікуючи унікальні кадри. За даними спецслужби, атака відбулася в ніч із 5 на 5 грудня у Керченській бухті. Група морських дронів "Sea Baby" розпочала бій з російськими гелікоптерами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", — йдеться в повідомленні.

Річ у тому, що на нових морських дронах були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

"Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту", — повідомляє СБУ.

Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який окупанти досі безуспішно намагаються привести до ладу після минулих підривів української спецслужби.

Захисники нагадали, що "Sea Baby" — це багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети.

"Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", — зазначають в 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.", — зазначають у 13-му Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як морські дрони Sea Baby знищують кораблі росіян, закладаючи міни.