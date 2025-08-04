Небезпечні, бо морські: росіяни тепер запускають смертоносні дрони з води

Говориться, що такі дрони можуть вилітати на берег і вражати осколками, що там знаходяться.

Росія може готувати масштабні удари морськими безпілотниками з української інфраструктури. Центр безпілотних систем " Рубікон " прийняв на озброєння безпілотні ударні катери, на яких вже проходять навчання та вдосконалюються.

Про це попередив керівник Центру радіотехнологій Сергій Флеш. На одному з опублікованих ним відео видно навіть занурюваний дрон, здатний діяти під водою.

"Елітний центр безпілотних систем "Рубікон" може атакувати (за аналогією з "Шахедами") в один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними), усі порти, вежі, кораблі, усю морську інфраструктуру", — написав експерт.

За його словами, головна мета цих дронів — ураження портів, об'єктів на шельфі та кораблів. Крім того, такі морські безпілотники можуть "вилітати" на берег та вражати тих, хто там перебуває, уламками.

Також "Рубікон" розробляє засоби повітряного виявлення українських безпілотників і технології їхнього знищення.

Він закликав не зволікати й негайно розробляти системи виявлення та знищення таких дронів, бо зволікання може обернутись масштабними втратами.

"Щоб ми не охали і не ахали, треба вже розробляти системи пошуку ударних катерів та їх знищення. FPV успішно справляються з цими завданнями, головне організація", – дописав він.

Це зброя терористичних угруповань

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у коментарі "Телеграфу" зазначив, що росіяни демонстрували експериментальні зразки морських дронів, включаючи моделі, які можуть напівзанурюватися або повністю занурюватися на останньому етапі маршруту.

"Це те, над чим ми працюємо довго, і поки що такого я не бачив. Це дуже ефективна тактика з погляду самозахисту дрона на останньому етапі руху", — сказав Лакійчук.

Він пояснив, що Україна змушена була звернутись до морських дронів, бо не мала класичних засобів ураження, якими володіє Росія.

Павло Лакійчук

"У них є крилаті ракети, торпеди, бомбові установки, зрештою підводні човни з торпедами, які можуть і міни виставляти, і торпедувати узбережжя, і порти, гідроспоруди тощо. Тобто, у них були класичні види озброєння. У нас нічого цього не було. У нас фактично зруйнований був флот і ми вимушені були шукати дешеву і швидко відновлювану альтернативу", — підкреслив експерт.

За його словами, ця альтернатива виявилась ефективною і тепер її намагаються копіювати як великі держави, так і потенційно різні терористичні угруповання — хоча публічно цього не афішують.

"Росіяни шукають різні варіанти. Я не думаю, що це найкращий для них варіант, але загроза така є", — сказав Лакійчук.

Водночас він наголосив: для масового використання морських дронів потрібна не лише техніка, а й навчений персонал.

"Не проблема створити пару сотень пластикових човнів зі старлінком, двигуном від скутера і бомбою в носі. Інше питання — це оператори. Один дрон – це два, а то й три оператори. Це великий підрозділ, який треба навчити. Скільки це часу займе? Я не знаю. Чи підуть росіяни на такий варіант, теж не можу сказати. Очевидно, що вони будуть намагатися. Що в них з цього вийде? Хто зна. Це треба дивитись за результатами, але готуватись до цього треба", — пояснив він.

Російські морські дрони

Лакійчук також зазначив, що протидіяти таким дронам доведеться класичними засобами — морською та армійською авіацією, спеціальними підрозділами, маломірними суднами, засобами спостереження.

"Власне, не тільки через можливість застосування противником дронів. Це і спецназ морський, це і маломірні засоби. Все це відбивати доведеться", — додав він.

Він підсумував, що ефективність дрона залежить від правильного балансу між розміром, бойовим навантаженням і помітністю.

"Можна взяти морський сейнер, завантажити його динамітом, поставити на нього старлінк, дистанційне управління — це буде морський дрон? Тому питання полягає в тому, що чим менша ціль, тим вона менш помітна, більш маневрена. І навпаки. Тому і ми можемо величезні дрони якісь розробити, але вони будуть знищені швидко. От тут баланс між розмір і бойове навантаження якраз визначається по помітності чи непомітністю і бойовими спроможностями вийти на ціль", — резюмував Лакійчук.

Морський дрон РФ

Коли Росія вже застосовувала морські дрони

Перші згадки про розроблення морських ударних дронів у Росії з’явилися ще 2023 року. Тоді головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що російські військові почали використовувати такі системи проти об’єктів в Україні.

Про це він повідомив під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, зазначивши, що надводні безпілотники Росії становлять небезпеку для цивільного судноплавства в Чорному морі.

У лютому 2023 року з’явилося відео атаки на залізничний міст у Затоці — ймовірно, його намагався підірвати керований надводний дрон з вибухівкою на борту. За словами очевидців, він виринув з темряви неподалік мосту й ударив у його опору.

15 грудня 2023 року російські медіа повідомили про презентацію нового ударного морського безпілотника "Одуванчик", створеного Кінгісеппським машинобудівним заводом (KMZ) у Санкт-Петербурзі. "Його розробку замовило міністерство оборони Росії — перші десять одиниць мали пройти випробування безпосередньо в зоні бойових дій проти України.

Морський дрон "Кульбаба"

Попри зовнішню подібність до українських морських дронів, на корпусі російського безпілотника немає антен зв’язку та оптичних приладів наведення. Це може свідчити про обмежену здатність вражати рухомі цілі. Найімовірніше, "Одуванчик" був призначений для ударів по стаціонарних об’єктах — мостах, портах, береговій інфраструктурі.

За заявами розробників, дрон здатен нести до 600 кг вибухівки або іншого навантаження. Для порівняння, український SeaBaby, який влітку 2023 року атакував Кримський міст, мав на борту до 850 кг вибухівки.

Максимальна швидкість "Одуванчика" становить 80 км/год, а дальність ходу — до 200 км. Цього вистачає для атаки на Одесу в разі запуску з території Криму. Також не виключено, що такі дрони можуть запускатися безпосередньо з морських суден.

У травні 2025 року в російському військово-морському флоті почалося формування спеціалізованих полків безпілотних систем. Нові підрозділи мають з’явитися в складі всіх флотів і будуть оснащені різними типами роботизованої техніки — від повітряних і наземних дронів до морських безекіпажних катерів і підводних апаратів.

Як пишуть російські джерела, основними завданнями цих формувань стануть розвідка, нанесення ударів, прикриття кораблів, боротьба з ворожими безпілотниками та знешкодження морських мін. Загалом планується створити щонайменше п’ять таких полків: три — в європейській частині РФ, два — в Тихоокеанському флоті. Останній варіант обґрунтовують великими відстанями між Примор’ям і Камчаткою, що потребують посиленого контролю над акваторією.

Разом з тим, за словами очільника українського ГУР МО Кирила Буданова спроби росіян створити власні морські безпілотники можна назвати "невдалими".

За словами Буданова, остання спроба застосувати експериментальні російські безпілотні катери була на початку червня, однак безрезультатна.

"Вони результату не показали. Вони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод. Вони йшли, по нашій інформації, на місто Южне, і шукали там свої цілі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що найближчим часом Росія може почати використовувати дрони-камікадзе "Шахед" із посиленою бойовою частиною. За наявними даними, вона може бути різного типу – від осколкової до термобаричної. Збільшена кількість вибухівки робить такі дрони особливо небезпечними: один удар здатний завдати критичних руйнувань багатоповерховому будинку.