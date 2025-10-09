"Звичка тягати валізку?" Нове відео з дивною ходою Путіна викликало шквал жартів у мережі

Колишньому КДБісту приписали сміховинну звичку

Російський президент Володимир Путін знову продемонстрував свою дивну ходу. На цей раз росіяни здивували причиною, чому диктатор при ходьбі не рухає своєю правою рукою.

Що потрібно знати:

Пропагандист заявив, що хода Путіна пов’язана з його минулим у КДБ

У мережі висміяли спробу блогера перетворити диктатора на "героя бойовиків"

Ходьба Путіна стає приводом для чуток про його здоров’я

Прокремлівський блогер Владислав Поздняков у своєму Телеграм-каналі заявив, що хода лідера РФ пов’язана з його минулим. Нібито Путін, як колишній агент КДБ, був навчений завжди "тримати праву руку на пістолеті, щоб бути готовим вистрілити будь-якої миті". Так він прокоментував нове відео із президентом під час його ділового візиту до Таджикистану.

За ці підлабузницькі висловлювання пропагандиста висміяли в мережі. У Телеграм-каналі "Соловьиный Помёт" зазначили, що кремлівським маріонеткам не ліньки показувати Путіна "сильним і страшним", щоб його боялися в усьому світі. Однак "чи є межа цьому божевіллю та лизоблюдству", запитали у мережі.

Прям не президент, а ковбой із фільму Клінта Іствуда виходить! Чи є межа цьому божевіллю та лизоблюдству? Як ви думаєте? пишуть у мережі

"Звичка тягати валізку?"

"У Х**ла рука нерухома тому що він звик у ній носити валізи за Собчаком"

"П**дьож, у КДБ вчили стріляти з двох рук, у Х**ла б обидві руки нерухомими були"

"Найгірше, що він взагалі ходить, а не лежить"

"Там після мозку не тільки кінцівки повинні відібратися вже…"

Нагадаємо, що асиметрична хода Путіна дедалі частіше обговорюється людьми, особливо на тлі чуток про проблеми з його здоров’ям. Зокрема, під час ходьби диктатор енергійно розмахує лівою рукою, проте його права — майже завжди залишається нерухомою. Раніше повідомлялося, що у Путіна нібито стався інфаркт.

На початку осені у мережі прокоментували дивну ходу голови Чечні. На свіжому відео Рамзан Кадиров практично не міг ходити.