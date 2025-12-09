Вже й діти натякають: хлопчик у Кремлі зробив Путіну побажання

Здоров'я голови Кремля знову викликало питання

Голова Росії Володимир Путін досить сильно закашлявся під час чергової публічної появи. Дитина, яка стояла поруч з ним, побажала йому здоров'я.

Про це пишуть росЗМІ, публікуючи відповідне відео. Зазначається, що цей випадок стався у Кремлі під час церемонії нагородження.

На відео видно, що Путін разом з родиною загиблого на війні в Україні сержанта Микити Афанасьєва, якого в цей день нагородили званням "Героя Росії", шикувались для спільного фото. Однак під час цього голова Кремля сильно та досить гучно закашлявся. Поруч з Путіним в цей момент стояв хлопчик Антон, який побажав голові РФ здоров'я.

"Будьте здорові", — сказав хлопчик Путіну.

Зауважимо, що на тлі регулярних новин про різні негаразди зі здоров'ям голови Кремля, така дрібниця не пройшла осторонь медіа. Адже тільки нещодавно Путін знову продемонстрував незвичайну ходу. На відео було видно, що він невідривно тримав руку біля ноги під час того як йшов. Виглядало це досить дивно та неприродно.

Нагадаємо, що асиметрична хода Путіна дедалі частіше обговорюється людьми, особливо на тлі чуток про проблеми з його здоров’ям. Раніше повідомлялося, що у Путіна нібито стався інфаркт.

Окрім того, досить часто й рука Путіна викликає питання. Так, ще влітку голова Росії під час засідання досить дивно розтирав її та навіть зняв годинник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час виступу Путіна 2 грудня помітили дивнощі в його стані. Голова Кремля мав на охриплий голос та ознаки нежитю.