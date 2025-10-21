Просила служницю цілувати їй ноги і кидала український хліб: що відомо про дружину прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Дружина Нетаньягу часто потрапляла у скандали

Сьогодні, 21 жовтня, прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, який мав розмови з диктатором Путіним, виповнюється 76 років. Він перебуває у шлюбі із психологинею Сарою Нетаньягу, з якою виховує трьох дітей.

Що треба знати:

Сара Нетаньягу працювала у воєнній розвідці Ізраїлю

Вона вийшла заміж за Нетаньягу у 1991 році

Жінці закидали погане ставлення до персоналу

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про дружину ізраїльського прем'єра, і в які скандали вона потрапляла.

Що відомо про Сару Нетаньягу

Сара Бен-Арці народилась у 1958 році у Хайфі, що в Ізраїлі. Вона ходила до школи Грінберга в Кір'ят-Тівоні, де вчилась на відмінно. Сара працювала репортером у журналі для ізраїльських підлітків Maariv LaNoar.

Сара Бен-Арці у молодості, фото Getty Images

Бен-Арці здобула освіту психолога в Тель-Авівському університеті та Єврейському університеті в Єрусалимі. Працювала психотехнічним експертом в управлінні воєнної розвідки "Аман" в армії оборони Ізраїлю. Сара також була психотехнічним експертом з оцінки обдарованих дітей в Інституті сприяння молодіжній творчості та досконалості і в реабілітаційному центрі Міністерства праці.

Певний час Бен-Арці працювала стюардесою в авіакомпанії "Ель-Аль". За Беньяміна Нетаньягу Сара вийшла заміж у 1991 році. У них народилось двоє синів — Яір й Авнер. Також жінка має доньку Ноа від попереднього шлюбу.

Сара і Беньямін одружились у 1991 році, фото Getty Images

Сара керувала організацією допомоги дітям, які зазнали насильства, "Яд б'Яд". Також вона очолювала організацію "Цаад Кадіма" для дітей з церебральним паралічем. У 2001 році Сара працювала у психологічній службі муніципалітету Єрусалиму.

Скандали за участю Сари Нетаньягу

У 2008 році 10-й канал повідомив, що під час робочої поїздки до Лондона з чоловіком у 2006 році дружина Нетаньягу витратила велику суму на предмети розкоші, оплачені донором у Лондоні. Сара подала позов проти каналу за наклеп.

Нетаньягу підозрювали у купівлі предметів розкоші під час робочої поїздки, фото Getty Images

У 2010 році домробітниця подала на Нетаньягу до суду через затримку зарплати, несправедливі умови праці та образи. А у 2014 році подав до суду інший колишній доглядальник родини із звинуваченнями, що дружина Нетаньягу ображала його. Суд виніс рішення на користь позивача — йшлося про відшкодування збитків на суму 170,000 ізраїльських шекелів.

Одна з покоївок родини Сільвія Дженезія розповідала, що її робочий день тривав по 12 годин, без їжі та води. Вона зазначила, що терпіла приниження та погане ставлення з боку дружини прем'єра. Ба більше, Дженезія зізналась, що Сара просила цілувати їй ноги.

Вона навіть попросила мене поцілувати їй ноги. Мені було соромно, тому що у мене є діти і онуки, але у мене не було вибору. Хоча зараз соромно зізнаватися, я маю висловитися. Сільвія Дженезія

Дружині Нетаньягу закидали погане ставлення до персоналу, фото Getty Images

У 2019 році Сара разом із чоловіком здійснила візит в Україну. Їй запропонували почастуватися хлібом із сіллю, однак жінка кинула шматок на підлогу. Також вона мала конфлікт з українським екіпажем літака, бо її не зустріли "належним чином". Пізніше Нетаньягу заявив, що його дружина поважає Україну, тому приїхала до Києва у жовто-блакитному вбранні. Він зазначив, що інцидент з хлібом був "ненавмисним".

Нетаньягу кинула хліб на підлогу

У 2024 році проти Сари почали розслідування щодо залякування та дискредитації політичних опонентів. Також йшлося про тиск на свідка у корупційній справі проти Нетаньягу. Прем'єр Ізраїлю назвав це "брехливою пропагандою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він перебуває з обраницею у шлюбі 18 років.