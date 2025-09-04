До самої смерті актриса жила з пістолетом у будинку: де похована Софія з "Весілля в Малинівці" і як виглядає її могила

Упродовж кар'єри Людмила зіграла у понад 40 фільмах

Відомій українській акторці театру та кіно Людмилі Алфімовій сьогодні, 4 вересня, могло б виповнитися 90 років. Вона грала у фільмах "За двома зайцями", "Весілля в Малинівці", "Між високими хлібами". Артистки не стало у 2024 році. Також ми розповідали, від чого померла у 44 роки відома актриса Юлія Волчкова.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність видатної акторки, найкращі ролі, а також де її поховали.

Що відомо про Людмилу Алфімову

Майбутня акторка народилась у 1935 році у Харкові. Її батько був водієм, а мама — домогосподаркою. Людмила мріяла стати льотчицею, вчилась в аероклубі, але їй відмовили в навчанні в училищі через стать. Так Алфімова вирішила здійснити свою мрію хоча би в кіно, тому вступила у Харківський театральний інститут, який закінчила у 1958 році.

У 1958 році акторка дебютувала у чорно-білій картині "Його покоління". Через 3 роки Людмила зіграла у комедії "За двома зайцями" на основі однойменної п'єси Михайла Старицького. Там їй дісталась роль черниці Миронії. Стрічка стала дуже популярною у СРСР і загалом посіла 17-е місце у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Алфімова у стрічці "За двома зайцями", скриншот із сайту "Штуки-дрюки"

Далі Алфімова зіграла у картинах "Спадкоємці", "Наш чесний хліб", "Сумка, повна сердець", "Бур'ян". Людмила прославилась, отримавши провідну роль у фільмі "Весілля в Малинівці". Там вона перевтілилась у вдову місцевого революціонера, якого заслали на Сибір. Картина відображає епоху радянсько-української війни 1917-1922 років.

Алфімова у картині "Весілля в Малинівці", скриншот із сайту "Штуки-дрюки"

Після цього Людмила з'являлась у картинах "З нудьги" (1967), " Між високими хлібами" (1970), "Прощавайте, фараони!" (1974), "Таємниця партизанської землянки" (1974), Право керувати (1981).

Особисте життя Людмили Алфімової

Першим чоловіком актриси був льотчик Фелікс Алфімов, який часто перебував у відрядженнях. У них народилися дві доньки — Альона та Ліза. Тоді як другим чоловіком Алфімової став радянський діяч і голова колгоспу імені XXII з'їзду КПРС Іван Кальницький. Вони познайомилися у 70-х роках минулого століття під час зйомок стрічки "До побачення, фараони!".

Подружжя Алфімових, скриншот із сайту "Штуки-дрюки"

На той час обоє перебували в інших шлюбах. Пара одружилась й з'їхалась через 20 років після першої зустрічі. Кальницький подарував актрисі маєток графів Потоцьких у селі Печера, що на Вінниччині, де вони і жили. У 2006 році чоловік Алфімової помер, тож вона залишилась жити сама, тримаючи пістолет, аби захиститися від переслідувача — генерала Василя Поліщука.

Алфімова і Кальницький, скриншот із сайту "Штуки-дрюки"

Могила Людмили Алфімової

Актриси не стало 22 лютого 2024 у селі Печера Вінницької області. Їй було 88 років. Причину смерті рідні не повідомляли публіці. Акторку поховали у селі Печера, де вона й жила протягом останніх років. У мережі немає світлин могили Алфімової.

Алфімова в останні роки життя

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд має могила актриси Зої Толбузіної з Донбасу. Вона озвучила роль Світлани Світличної у "Діамантовій руці".