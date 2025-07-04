Епідемія загадкових смертей топчиновників у Росії триває. Хто випав із вікна цього разу (фото)

Бути високопосадовцем у РФ — небезпечно

Віце-президент "Транснафти" Андрій Бадалов загинув 4 липня у Москві. Він випав з балкона — причому жив він на 10 поверсі, а випав з 17.

Про це повідомляють РосЗМІ. Дружині Бадалова викликали швидку, їй стало погано після того, як вона побачила тіло чоловіка під вікнами. Першим тіло біля житлової висотки на Рубльовському шосе близько шостої ранку виявив охоронець.

Андрій Бадалов

Бадалов працював у "Транснафті" з 2021 року. Він займався питаннями цифрової трансформації та інформаційних технологій. Йому було 62 роки, він мав проблеми із здоров’ям.

Російські топменеджери часто вмирають за загадкових обставин

Бадалов — далеко не перший російський топменеджер, що раптово помер за підозрілих обставин. Лише за 2022 рік понад 10 топчиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин, у наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули й в самій РФ, й за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалося як самогубство, але обставини багатьох із них викликали підозри. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі.

У травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топменеджер "Лукойлу" Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився на смерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов.

У 2022 році в Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат "Єдиної Росії" Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост.

Топменеджер "Газпромінвесту" Леонід Шульман у 2022 році був знайдений мертвим із численними глибокими різаними ранами у ванній на підлозі. Поруч – передсмертна записка.

Заступника директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова у 2022 році знайшли повішеним у його квартирі. Поруч – записка.

Юрія Воронова, гендиректора транспортно-логістичної компанії "Астра-Шиппінг", який виконував замовлення "Газпрому", було знайдено в басейні власного будинку з вогнепальним пораненням у голову. У жовтні 2023-го помер наступний глава компанії Володимир Некрасов, нібито від гострої серцевої недостатності

У квітні 2025 року колишній віцепрезидент "Газпромбанку", Владислав Аваєв, його дружина 13-річна дочка були знайдені мертвими у власній квартирі. Версія слідства — нібито Аваєв сам убив своїх близьких, після чого наклав на себе руки.

Подібна історія сталася з Василем Мельниковим — його, дружину, та двох маленьких синів знайшли мертвими зі слідами ножових поранень у власній квартирі. На думку слідства, Мельников міг убити сім’ю і потім себе сам.

Російський нафтогазовий магнат Михайло Толстошея був знайдений повішеним у гаражі свого будинку в Англії. Незадовго до смерті він зізнався друзям, що боїться "путінського розстрільного списку".

4 лютого 2025 року відразу два топчиновники РФ випали з вікон. Керівник Федеральної антимонопольної служби (ФАС) з Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. Співробітник судово-експертного центру Слідчого комітету у Москві Олексій Зубков вижив після падіння, але заявив, що нічого не пам’ятає.

Загальна кількість російських топчиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 2022 по липень 2025 року становить близько 40 людей. Точну цифру встановити складно.

Як повідомляв "Телеграф", у віці 40 років помер Антон Черепенніков відомий російський технологічний підприємець, власник більшості систем для прослуховування телефонів та зберігання інтернет-трафіку, а також творець "ІКС Холдингу". Його тіло знайшли вночі 22 липня 2023 року в офісі на проспекті Мічуріна.