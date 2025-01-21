Підтримує Україну у війні з Росією: де зараз білоруська опозиціонерка Тихановська

Політикиня підтримала Україну у війні з Росією

Світлана Тихановська — відома політикиня, яка балотувалась у президенти Білорусі, але програла Олександру Лукашенку. Кандидатка просила повторно провести вибори, адже не вірила в їхню чесність. Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивне інтерв'ю Тихановської, де вона поділилась думками про ситуацію у світі.

"Телеграф" нагадає, якою є кар'єра політикині, і де вона перебуває зараз.

Світлана Тихановська — що відомо

Майбутня політикиня народилась у 1982 році у Микашевичах, що у Білорусі. Навчалась у Мозирі на перекладача англійської та німецької мов. Певний час Тихановська жила в Гомелі та працювала перекладачкою. Зокрема, в благодійній організації, яка допомагала потерпілим від Чорнобильської катастрофи — Chernobyl Life Line.

У 2020 році ЦВК Білорусі відмовився реєструвати кандидатом у президенти чоловіка Тихановської — Сергія. Тож вона вирішила подати власну кандидатуру. Натомість Сергій очолив її ініціативну групу. Однак згодом чоловіка запроторили у СІЗО.

Світлана Тихановська балотувалась у президенти, фото з мережі

Тихановська отримувала погрози, що у неї відберуть дітей, тож вона вивезла їх до ЄС. Світлана обіцяла виборцям, що звільнить усіх політичних в'язнів і поверне обмеження президентства у два терміни. У 2020 році на мітинги на підтримку Тихановської вийшли 200 тисяч людей у Мінську та 20 тисяч у Бресті.

Однак за результатами голосування кандидатка набрала всього 10,12 % голосів, тоді як Лукашенко — 80,10 %. Так, вона подала скаргу до Центральної виборчої комісії. За альтернативними підрахунками, Тихановська отримала 56% (3 мільйони голосів). Однак змінити перебіг подій не вдалось.

Світлана Тихановська не вірила у чесні вибори у Білорусі

Висунувши свою кандидатуру на вибори, Тихановська привернула до себе увагу багатьох світових лідерів. Вона мала зустрічі з президентами та прем'єр-міністрами Великобританії, Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, США.

Політикиню двічі висували на здобуття Нобелівської премії миру. Її нагородили американською премією Свободи імені Джона Маккейна та премією "За свободу думки" імені Сахарова від Європарламенту.

Світлана Тихановська стала впливовою політикинею

Після закінчення виборів Тихановська перебралась у Литву. Натомість у Білорусі її оголосили в розшук через "заклики до повалення конституційного ладу". Довірених осіб Тихановської засудили до відбування терміну у колонії.

Коли Тихановську питали, чий Крим, вона казала, що юридично — український, а фактично — російський. Також вона неоднозначно висловлювалась про збройну агресію Росії на Донбасі. Політикиня казала, що "в Україні війна, яка поділяє людей та налаштовує один проти одного".

Де зараз Світлана Тихановська

Тихановська засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Також вона закликала Білорусь підтримати українців, хоча ця країна допомагає окупантам. У 2022 році вона створила Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі — орган, куди входять демократичні сили цієї держави.

Світлана Тихановська засудила вторгнення Росії в Україну, фото Getty Images

У 2023 році білоруська влада назвала організацію Тихановської "екстремістським формуванням". Невдовзі її заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Пізніше взяла участь у саміті Ради Європи в Ісландії.

Тихановська закликала покарати Білорусь за допомогу Росії у війні з Україною. Також вона засуджувала розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Світлана зазначала, що якщо Лукашенко помре, світ не має допустити, щоб Росія захопила Білорусь. Політикиня також припускала варіант, що режим Лукашенка можуть повалити військові, зокрема з полку Калиновського. Зараз ці бійці захищають Україну від окупантів.

Світлана Тихановська засудила Білорусь за допомогу Росії, фото Getty Images

Тихановська також отримувала повідомлення, що її чоловік помер у в'язниці. Хоча цю інформацію не підтвердили. У 2024 році Тихановська відвідувала штаб-квартиру НАТО, де виступала перед Північноатлантичною радою. Учасники країн блоку закликали Білорусь не підтримувати Росію у війні з Україною.

Світлана Тихановська виступала перед членами-країн НАТО, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може Білорусь напасти на країни НАТО. Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко залежить від рішень Росії та Китаю.