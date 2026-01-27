Нічим непримітна словенська багатоповерхівка: де провела дитинство Меланія Трамп (фото)

Будинок виглядає дуже просто та скромно

Меланія Трамп народилася у Словенії та пройшла шлях від елітної моделі до першої леді США. Її сім’я спочатку жила у місті Ново Місто у звичайній багатоповерхівці, потім переїхала до заміського будинку у Севниці.

Що відомо:

Меланія Трамп народилася у Словенії та жила у скромній багатоповерхівці

Сім’я першої леді США пізніше переїхала до приміського будинку міста Севніця

Коли Меланія стала першою леді США, інтерес туристів до її рідного містечка суттєво зріс

Меланія Трамп народилася 26 квітня 1970 року у місті Ново Місто у Словенії, проте майже все її дитинство та юність пройшли у Севніці — невеликому затишному містечку в центральній частині країни, розташованому на березі річки Сава.

Меланія Трамп виросла у Севниці, Фото: Getty Images

Саме Севницю називають її малою батьківщиною. На момент дитинства майбутньої першої леді США це було тихе провінційне містечко, відоме меблевими та швейними фабриками, а також традиційним фестивалем салямі.

Севниця – рідне місто Меланії Трамп, Фото: Getty Images

Родина Меланії жила скромно. Після народження перша леді США із сім’єю мешкала у простій блоковій багатоповерхівці часів соціалістичної Югославії. Її батько Віктор Кнавс працював продавцем автомобілів, а мама Амалія — на місцевій текстильній фабриці.

Меланія Трамп провела дитинство у скромній багатоповерхівці, Фото: Getty Images

Пізніше сім’я переїхала до приміського будинку на вулиці Рибники. Це стильний білий будинок з чорним дахом, близький до американського стилю. Однак він не відрізняється показним багатством серед інших.

Будинок Меланії Трамп у Севниці, Фото: Getty Images

Відомо, що Меланія навчалася у початковій школі у Севниці. Однокласники та вчителі згадували її як спокійну та старанну ученицю. Пізніше, коли Меланія та її сестра Інес пішли до старших класів, родина переїхала до Люблян — столиці Словенії. Саме там її помітив фотограф Стані Єрко, і у 18 років Меланія підписала контракт із модельним агентством, що стало початком її професійної кар’єри у моді.

Будинок, у якому виросла Меланія Трамп, Фото: Getty Images

Слід зазначити, що після того, як Меланія Трамп стала першою леді США, Севниця несподівано перетворилася на туристичну точку на карті Європи. Інтерес до міста різко зріс, а потік туристів за короткий час збільшився у рази.

У Севниці з’явилися екскурсії місцями, пов’язаними з дитинством Меланії, солодощі та сувеніри з її ім’ям, а також продукти, названі на її честь. На околицях міста навіть встановили статую, присвячену Меланії Трамп. Спочатку вона була дерев’яна, але її пошкодили та спалили, тому влада замінила її на бронзову.

Статуя Меланії Трамп у Севниці, Фото: Getty Images

