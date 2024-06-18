"Символ кризи української культури": Фаріон "проїхалася" по Андрію Данилку

Дісталося також українському законодавству

Українська мовознавець Ірина Фаріон розкритикувала співака Андрія Данилка (Вєрка Сердючка) за те, що той на своєму концерті у Києві співав пісні російською мовою. При цьому вона наголосила, що ця проблема випливає із недоліків національного мовного законодавства.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Телеграфу": "Державному статусу української мови – капець": Фаріон про російську мову у ЗСУ та дисертацію Залужного

"Що стосується Данилка, це представник кризи української культури. Він сам зізнавався в тому, що виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, коли змішуєш гречку з макаронами та споживаєш в одній тарілці та за один раз", — сказала вона.

За її словами, суржик виник як наслідок тривалої окупації росіянами України, яка призвела до ментальної кризи. При цьому Данилко Фаріон назвала "символом ментальної кризи".

"Він мав із цієї ментальної кризи виходити, але не моє завдання давати йому оцінку", — додала мовознавець.

Крім того, вона розкритикувала мовного омбудсмена Тараса Кременя за те, що той не виявив принципової позиції з цього питання, а також українське законодавство за те, що в ньому не прописано чітке положення про державну мову.

"Можна в бізнесі домовлятися, але не можна домовлятися ні в питаннях релігії, ні в питаннях мови, ні в трактуванні історії. Чому? Тому що істина не відносна, істина абсолютна", — сказала вона.

Нинішнє мовне законодавство Фаріон називає "ліберально-гібридним" і зазначає, що у ньому 100 сторінок тексту, а його положення суперечать одне одному.

"Виявляється, що статті мовного закону пишуть так, що перша частина речення щось стверджує, а друга частина речення його заперечує. Тобто основний принцип шизофренічності українського мислення вміщено в "так, але..." Тобто українська мова державна, але виявляється вона не державний ", — зазначила вона.

Фаріон додала, що зараз статус російської мови на законодавчому рівні замінили англійською, у цьому вона бачить спроби знищити державний статус української мови та збити її відродження.

Як повідомлялося раніше, Фаріон раніше "наїхала" на колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що той захищав дисертацію у навчальному закладі, пов’язаному з екснардепом Сергієм Ківаловим.