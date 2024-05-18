Пісні російською, п’яні розбірки і жарти про мобілізацію: як в Києві відгуляли на концерті Сердючки

В столичному заміському комплексі відпочинку Osocor Residence відбувся концерт Вєрки Сердючки. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії, Андрій Данилко практично згорнув свою творчу діяльність в Україні, однак 17 травня зробив виключення. Як це було, і хто витанцьовував на концерті під "Russia goodbye", далі в репортажі "Телеграфу".

Недешеве задоволення

Не дивлячись на те, що жанр Сердючки наче максимально народний, публіка, що прийшла в цей день на концерт, виявилася не такою вже й простою, адже елітні автівки вщент забили парковку Osocor Residence. Це й не дивно, адже найдешевший квиток в день концерту коштував від 2200 гривень, що по кишені не кожному.

Всередині комплексу ціни також, як завжди, "кусалися": за пляшку води тут просили від 200 гривень, а за Колу 0,33 – 100 гривень. "Зі своїм" суворі охоронці закладу не пропускали і людям доводилось викидати при вході навіть цукерки та воду. Щоправда біля закладу працювала звичайна сільська крамничка зі "звичайними" цінами.

- Чого ж не підвищите, хоча б вдвічі? – питаємо у продавчині.

- Та навіщо? У нас же діти купують, — відповідала вона.

Втім, цінова політика закладу не відлякувала відвідувачів, адже вся фан-зона на концерті була заповнена людьми, крім того, викуплені і VIP-місця за столиками, які офіціанти щедро заставляли їжею: роли, креветки, шампанське, шашлики.

Здебільшого, відвідати концерт прийшли жінки, втім на території закладу можна було побачити і чимало чоловіків, але вони ховалися у VIP-зоні, куди був окремий допуск.

Час початку концерту був заявлений на 18:00, однак ні через годину, ні через дві Андрій Данилко на сцену не вийшов. Численній публіці доводилося нудитись, знімаючи селфі біля озера, та замовляючи алкоголь на барі.

"Фігня якась"

На початку дев’ятої години, коли більшість відвідувачів вже були в потрібних кондиціях, на сцену, у супроводі власного бенду вибігла Сердючка. Сотні відеокамер телефонів в момент почали знімати артиста.

- Прівєт, блекаутнікі, — звернувся Данилко до публіки, яка зустріла його бурхливими оплесками.

Декілька жартів, в тому числі, і на тему мобілізації, мовляв, 17 травня останній день, коли можна спокійно відвідувати концерти, і Данилко став "розривати" публіку, почавши зі свого хіта Євробачення "Dancing" в приспіві якого замість канонічного "Lasha Tumbai", з’явилося "Russia goodbye". Всі, хто прийшов на концерт, підхопили жвавий настрій артиста і вся фан-зона вмить перетворилася на величезний стрибаючий танцпол.

Щоправда, і на VIP-місцях для більш солідної публіки танцювали не менш завзято, а подекуди і яскравіше, витанцьовуючи прямо на столах.

Певно, більш за все, відвідувачам концерту "зайшли" дві відомі пісні Данилка: "Горілка" і "Все будєт харашо". До речі, остання пісня, як і хіт "Дольче Габбана", виконувалися як і в оригіналі – російською мовою, однак незадоволених публічним використанням російської на концерті все ж не знайшлося.

За півгодини від початку концерту, бурхливі веселощі, підігріті алкоголем, в деяких місцях фан-зони почали перетворюватися в п’яні розбірки, при чому в поєдинках сходились чоловіки з жінками впереміш. Охорона ж на такі інциденти особливої уваги не звертала. Та здебільшого атмосфера видавалася цілком позитивною.

А ще через пів години… концерт завершився. Прикриваючись парасолькою від спалахів камер, коридором з охорони, Данилко так само швидко залишив сцену, як і з’явився на ній.

- Нє ну це фігня якась, — жалілася молода жіночка своєму супутнику. – Більше двох годин чекали і усього година концерту. Ну як так можна? Це якийсь обман…

Найактивніші фанати, втрачаючи голос, кликали Сердючку на біс, та вдруге артист не з’явився на публіці, залишивши після себе навколо сцени тільки килим з конфетті, нарізаного зі старих газет.

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