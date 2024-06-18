"Він писав її під час війни?" Фаріон "наїхала" на Залужного за його дисертацію

На написання дисертації можуть піти роки

В Україні досі шанують одного з авторів скандального мовного закону Сергія Ківалова. А в академії, президентом якої він є, захищав свою дисертацію колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Про це заявила екснардепка, філологиня Ірина Фаріон в інтерв'ю "Телеграфу": "Державному статусу української мови – капець": про російську мову в ЗСУ і дисертацію Залужного".

"В цьому контексті (суперечок про мову. — Ред.) я завжди буду мати моральне право говорити і апелювати до закону. Я прийшла в парламент у 2012 році, щоб скасувати один закон — Ківалова-Колесніченка", — зазначила вона.

Фаріон підкреслила, що цей закон був написаний у Москві та поданий через двох агентів. За її словами зараз один з авторів закону Вадим Колесніченко "десь там напевно підпрацьовує пуйлу в Криму".

"Де зараз Ківалов? Ця людина, яка занесла в Україну путінський мовний закон, очолює найосновніший навчальний заклад, де навчають права. А що таке право? Право – це правда. Ця людина є носієм правди в Україні. Ви розумієте рівень божевілля!? Тут все у нас на очах розвивається. Ківалова далі шанують, до Ківалова їдуть захищати дисертації, наприклад, пан Залужний в час війни", — заявила Фаріон.

Водночас вона зацікавилася, коли саме колишній головком написав свою дисертацію. Фаріон підкреслила, що написати дисертацію – "це виключити себе взагалі з життя". За її словами, свою докторську дисертацію вона писала вісім років, а кандидатську – п’ять.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Залужний захистив дисертацію з права. Таким чином він здобув науковий ступінь доктора філософії. Її захист відбувся 16 грудня в Національному університеті "Одеська юридична академія", президентом якої є ексрегіонал Сергій Ківалов.