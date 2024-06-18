"Символ кризиса украинской культуры": Фарион "проехалась" по Андрею Данилко
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Досталось также украинскому законодательству
Украинская языковед Ирина Фарион раскритиковала певца Андрея Данилко (Верка Сердючка) за то, что тот на своем концерте в Киеве пел песни на российском языке. При этом она отметила, что эта проблема выплывает из отсутствия национального языкового законодательства.
Об этом она рассказала в интервью "Телеграфу": "Государственному статусу украинского языка – капец": Фарион о русском языке в ВСУ и диссертации Залужного
"Что касается Данилко, это представитель кризиса украинской культуры. Он сам признавался в том, что вырос в суржикоговорящей среде. А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и потребляешь в одной тарелке и за один раз", — сказала она.
По ее словам, суржик возник как следствие длительной оккупации россиянами Украины, которая привела к возникновению ментального кризиса. При этом Данилко Фарион назвала "символом ментального кризиса".
"Он должен был из этого ментального кризиса выходить, но не моя задача давать ему оценку", — добавила языковед.
Кроме того, она раскритиковала языкового омбудсмена Тараса Кременя за то, что тот не проявил принципиальную позицию по этому вопросу, а также украинское законодательство за то, что в нем не прописано четкое положение о государственном языке.
"Можно в бизнесе договариваться, но нельзя договариваться ни в вопросах религии, ни в вопросах языка, ни в вопросах трактовки истории. Почему? Потому что истина неотносительна, истина абсолютна", — сказала она.
Нынешнее языковое законодательство Фарион называет "либерально-гибридным" и отмечает, что в нем 100 страниц текста, а его положения противоречат друг другу.
"Оказывается, что статьи языкового закона пишут так, что первая часть предложения что-то утверждает, а вторая часть предложения его отрицает. То есть основополагающий принцип шизофреничности украинского мышления помещен в "да, но…" То есть украинский язык государственный, но оказывается он не государственный", — отметила она.
Фарион добавила, что сейчас статус российского языка на законодательном уровне заменили английским, в этом она видит попытки уничтожить государственный статус украинского языка и сбить его возрождение.
Как сообщалось ранее, Фарион ранее "наехала" на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что тот защищал диссертацию в учебном заведении, которое связано с экс-нардепом Сергеем Киваловым.