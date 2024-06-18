Рус

Фаріон знову розкритикувала російськомовних бійців ЗСУ: "Вам все дозволено, тому шо ви воюєте?"

Автор
Артур Гор Артур Гор
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Фаріон знову висловилася на адресу бійців ЗСУ, які говорять російською мовою Новина оновлена 18 червня 2024, 11:49
Фаріон знову висловилася на адресу бійців ЗСУ, які говорять російською мовою. Фото Генштаб ЗСУ

Після публічного скандалу зі звільненням із Львівської політехніки і кримінальної справи СБУ, Ірина Фаріон не змінила своєї думки щодо військових, які розмовляють російською мовою. Про це мовознавиця заявила в інтерв’ю "Телеграфу".

Подробиці з цього приводу можна дізнатися в ексклюзивному матеріалі "Державному статусу української мови – капець": Фаріон про російську мову в ЗСУ і дисертацію Залужного".

- Саме на тих самих позиціях я і залишаюся. Відповідно до закону "Про Збройні Сили України" мова публічного спілкування у всіх царинах життя – українська. А якщо ви напиваєтеся, колетеся, ще щось робите, то вам це дозволено, тому що ви воюєте? Ну це ж абсурдні речі! Воїни – зріз українського суспільства, а українське суспільство різне. Чим ми можемо бути об'єднані, якщо хочемо бути цивілізованою державою? Ми можемо бути об'єднані тільки одним – виконанням закону, — зазначила Фаріон.

Крім того, мовознавиця запевнила, що має моральне право критикувати військових, що розмовляють російською.

- Я якраз належу до тих людей, яка вважає, що має моральне право критикувати їх. Чим це все для мене закінчилося – ви знаєте. Пів року колосальної боротьби за моє право змушувати всіх виконувати закон. У мене більше нічого не сказано: є закон – виконуйте його. Якщо ви у формі Збройних Сил України, це найвища честь. Як людина у формі ЗСУ може говорити мовою ворога? Це шкодить вашому життю. Це загроза для вашого життя, тому що я вас можу сприйняти як диверсанта.

Крім того, це треба задля них самих. Тому що мова – це кордон, мова рятує їхнє життя. Коли ти поранений, ти стікаєш кров'ю, над тобою стоїть людина і говорить російською мовою, як ти маєш впізнати, де свій, а де чужий? – підкреслила Фаріон.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Фаріон зробила чергову скандальну заяву. На цей раз вона стосувалася голови Міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Теги:
#Фаріон #ЗСУ