Фаріон знову розкритикувала російськомовних бійців ЗСУ: "Вам все дозволено, тому шо ви воюєте?"

Після публічного скандалу зі звільненням із Львівської політехніки і кримінальної справи СБУ, Ірина Фаріон не змінила своєї думки щодо військових, які розмовляють російською мовою. Про це мовознавиця заявила в інтерв’ю "Телеграфу".

Подробиці з цього приводу можна дізнатися в ексклюзивному матеріалі "Державному статусу української мови – капець": Фаріон про російську мову в ЗСУ і дисертацію Залужного".

- Саме на тих самих позиціях я і залишаюся. Відповідно до закону "Про Збройні Сили України" мова публічного спілкування у всіх царинах життя – українська. А якщо ви напиваєтеся, колетеся, ще щось робите, то вам це дозволено, тому що ви воюєте? Ну це ж абсурдні речі! Воїни – зріз українського суспільства, а українське суспільство різне. Чим ми можемо бути об'єднані, якщо хочемо бути цивілізованою державою? Ми можемо бути об'єднані тільки одним – виконанням закону, — зазначила Фаріон.

Крім того, мовознавиця запевнила, що має моральне право критикувати військових, що розмовляють російською.

- Я якраз належу до тих людей, яка вважає, що має моральне право критикувати їх. Чим це все для мене закінчилося – ви знаєте. Пів року колосальної боротьби за моє право змушувати всіх виконувати закон. У мене більше нічого не сказано: є закон – виконуйте його. Якщо ви у формі Збройних Сил України, це найвища честь. Як людина у формі ЗСУ може говорити мовою ворога? Це шкодить вашому життю. Це загроза для вашого життя, тому що я вас можу сприйняти як диверсанта.

Крім того, це треба задля них самих. Тому що мова – це кордон, мова рятує їхнє життя. Коли ти поранений, ти стікаєш кров'ю, над тобою стоїть людина і говорить російською мовою, як ти маєш впізнати, де свій, а де чужий? – підкреслила Фаріон.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Фаріон зробила чергову скандальну заяву. На цей раз вона стосувалася голови Міністра освіти і науки Оксена Лісового.