Теплі зими можуть погубити ваш урожай. Чим потрібно обробити сад та виноград прямо зараз
Осінні обробки саду та виноградника із застосуванням біопрепаратів дозволять звести до мінімуму ризики захворювань та появу шкідливих комах навесні. Це екологічно та безпечно як для людей, так і для природи
Теплі і навіть гнилі зими, довгі періоди сльоти при плюсовій температурі — все це створює умови, сприятливі для розвитку патогенів і збільшення колоній шкідливих комах, яким також подобаються такі "затишні" зимівлі. Збудники хвороб, грибки та бактерії, розташовуються в корі дерев, на пагонах винограду, на опалому листі, у купах компосту, тобто практично скрізь. Прибирання листя не відіграє ніякої ролі, оскільки все це "добро" у великій кількості є просто в ґрунті. І хоча ворог непомітний, він здатний завдати серйозних збитків у майбутньому сезоні.
Раніше, коли здебільшого взимку стояли справжні морози, і патогени, і шкідливі комахи якщо не вимерзали, то припиняли свою діяльність. Але зараз тенденції глобального потепління створили для них зручніші умови для виживання, тому пізня осінь — не час розслаблятися та пускати на самоплив майбутні врожаї свого саду та виноградника.
Коли обробити сад та виноградник біопрепаратами?
Оптимальний час для обробки — як тільки опала половина листя з дерев. Коренева система ще працює, комахи ховаються в пори і бруньках пагонів, в опалому листі. При цьому не варто переживати за нічні заморозки, негоду чи невеликий дощ: на ефективність обробки вони не вплинуть.
Що обробляти у саду?
Все підряд: дерева, кущі, виноград, троянди, ґрунт у міжряддях, компостні купи особливо рясно.
Чим обробляти?
Зараз на ринку є досить широкий вибір препаратів, але ми порадимо зробити бакову суміш із трьох. Триходермін (100 грамів на 10 л води), Метарізін (100 грамів на 10 л води) та Планріз (50 грамів на 10 л води). Воду брати кімнатної температури, обробляти не шкодуючи: передозування біопрепаратами практично зведено до мінімуму.
Головна мета обробки біопрепаратами — розселити в місцях проживання патогенної мікрофлори та шкідників їх природних антагоністів. Даний мікробіологічний комплекс також відіграє роль деструктора, прискорюючи розкладання рослинних залишків та сприяючи загальному підвищенню родючості ґрунту.
Використання біопрепаратів при обробці саду та виноградника не шкодить ні людям, ні котам.
Всім добрих урожаїв!
