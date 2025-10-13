Клімат в Україні вже дозволяє вирощувати інжир: лайфхак, як отримати шикарні плоди

Інжир не потрібно обробляти від шкідників, він росте без "хімії"

З недавніх пір щедра українська земля дозволяє зростати не лише звичним культурам. Тенденції глобального потепління уможливили вирощування такої екзотики як інжир, скуштувати який можна практично по всій території країни. Втім, найпростіше це зробити садівникам південних і центральних областей.

Що потрібно знати:

Інжир в Україні практично не хворіє та не має шкідників, тобто відпадає необхідність хімічних обробок, це екологічно чиста продукція

Ці дерева можуть плодоносити двічі на рік. На пагонах минулого року влітку дозрівають бреби, а потім ближче до кінця літа та осені настає черга збирати фіги

Головна проблема для інжиру – зимівля, але при ефективному підході це легко вирішується

Інжир чи смоківницю здавна разом із виноградом та гранатом називають їжею богів. І не дарма. Про користь цих плодів для серцево-судинної системи, для шкіри, для омолодження організму можна говорити багато і довго. Інжир дуже люблять діти, адже в ньому немає кісточок чи насіння, це чиста м’якоть, причому не надто солодка. Крім плодів, використовується також листя інжиру, з якого роблять чаї, настоянки, компреси.

Головний лайфхак для вирощування інжиру в Україні: після посадки молодого саджанця необхідно прищипнути основну точку зростання, щоб він дав бічні пагони. В результаті ми маємо отримати не дерево, а кущ. Саме таке формування дозволяє легко вкрити інжир на зиму, акуратно і повільно пригнувши пагони до землі, після чого зверху залишається лише накинути агроволокно (у кілька шарів) та закріпити його за допомогою підручних засобів.

Інжир дуже корисний здоров’ю. Плоди можуть похвалитися наявністю антиоксидантів, клітковини та калію, вони мають протизапальні, антибактеріальні та навіть антивірусні властивості.

Інжир це дуже смачно) Жовтий узбецький.

Для вирощування в Україні рекомендуються такі сорти інжиру як Брунсвік, Жовтий узбецький, Руж де Бордо, Сари Апшеронський, Турецький коричневий, Кримський чорний та інші. Їхня морозостійкість становить близько 20 градусів за Цельсієм.

Кримський чорний інжир

Турецький коричневий

Виростити інжир зовсім нескладно і самостійно, з живців, що добре визріли. Про це ми поговоримо наступного разу.

