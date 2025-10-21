Теплые зимы могут погубить ваш урожай. Чем нужно обработать сад и виноград прямо сейчас
Осенние обработки сада и виноградника с применением биопрепаратов позволят свести к минимуму риски заболеваний и появление вредных насекомых весной. Это экологично и безопасно как для людей, так и для природы
Теплые и даже гнилые зимы, долгие периоды слякоти при плюсовой температуре — все это создает условия, благоприятные для развития патогенов и для увеличения колоний вредных насекомых, которым также нравятся такие "уютные" зимовки. Возбудители болезней, будь то грибки или бактерии, располагаются в коре деревьев, на побегах винограда, на опавших листьях, в кучах компоста, то есть практически везде. Уборка листьев не играет никакой роли, поскольку все это "добро" в большом количестве имеется просто в грунте. И хотя враг незаметен, он способен нанести серьезный ущерб в будущем сезоне.
Ранее, когда по большей части Украины зимой стояли настоящие морозы, и патогены, и вредные насекомые если не вымерзали, то приостанавливали свою деятельность. Но сейчас тенденции глобального потепления создали для них более удобные условия для выживания, поэтому поздняя осень — не время расслабляться и пускать на самотек будущие урожаи своего сада и виноградника.
Когда обработать сад и виноградник биопрепаратами?
Оптимальное время для обработок — как только опали половина листьев с деревьев. Корневая система еще работает, насекомые прячутся в поры и почки побегов, в опавших листьях. При этом не стоит переживать за ночные заморозки, ненастье или небольшой дождь: на эффективность обработки они не повлияют.
Что обрабатывать в саду?
Все подряд: деревья, кусты, виноград, розы, почву в междурядьях, компостные кучи особенно обильно.
Чем обрабатывать?
Сейчас на рынке есть довольно широкий выбор препаратов, но мы посоветуем сделать баковую смесь из трех. Триходермин (100 грамм на 10 л воды), Метаризин (100 грамм на 10 л воды) и Планриз (50 грамм на 10 л воды). Воду брать комнатной температуры, обрабатывать не жалея: передозировка биопрепаратами практически сведена к минимуму.
Главная цель обработки биопрепаратами — расселить в местах обитания патогенной микрофлоры и вредителей их природных антагонистов. Данный микробиологический комплекс также играет роль деструктора, ускоряя разложение растительных остатков и благоприятствуя общему повышению плодородия почвы.
Использование биопрепаратов при обработке сада и виноградника не вредит ни людям, ни котам.
Всем хороших урожаев!
