Підживлюємо яблуні та груші: ТОП-4 найкращих осінніх добрив

Є чотири ефективні добрива, які допоможуть деревам сприятливо пройти зимовий період та з новими силами вступити у наступний сезон

Знявши один урожай яблук, слід одразу почати дбати про те, щоб отримати наступний. А щоб отримати смачні та корисні плоди, необхідно забезпечити дерева повноцінним харчуванням. Хтось необачно скаже, що взимку дерева сплять. Правильно, але добривам теж потрібен час, кілька місяців, щоб поступово потрапити до зони коріння, у формі, зручній для засвоєння.

Коли та чим потрібно удобрювати

Підживлення дерев проводиться за два-три тижні до заморозків. Плодовим деревам будуть корисні органічні та мінеральні добрива.

Мінеральні добрива: акцент на фосфор та калій

"Мінералка" — дуже зручний спосіб відновити у яблунь сили, витрачені на врожай. Восени не слід використовувати азотні добрива , які за зиму просто вивітряться і підуть у нікуди. А ось фосфор і калій розчиняються довго, саме до весни вони опиняться у доступності для коріння.

Фосфор несе відповідальність за обмін речовин та розвиток кореневої системи у рослин, а калій – за визрівання пагонів, за накопичення цукрів тощо. Якщо у яблуні буде все необхідне, лише тоді її врожай буде смачним та ароматним, адже все взаємопов’язане.

Отже, використовуємо суперфосфат з розрахунку 50-100 г і калімагнезію або сульфат калію — аналогічно 50-100 г на дерево. Причому для яблунь та груш меншого віку дозування буде нижчим, і навпаки, чим старше дерево, тим більше добрив йому потрібно.

Груша мускатна сорт Бере Боск — шикарна та невибаглива

Органічні добрива: перегній (компост) та зола

Органіка здатна замінити мінеральні добрива, хоча потребує більших трудовитрат. Адже потрібно розсипати по відру старого перегною на квадратний метр крони плюс приблизно по лопаті золи з наступним перекопуванням. Втім, важка фізична праця з часом компенсується багатим урожаєм, тож повозитися таки варто.

Переваги органіки: це природний продукт з великою палітрою цінних макро та мікроелементів. Використання органічних добрив підвищує родючість ґрунту, покращує його структуру, повітро- та водопроникність. Підвищується якість ґрунтової біоти, накопичується гумус і все це без шкоди для екології.

Айва — близька сестричка яблуні, удобрюється аналогічно

Як удобрювати яблуні та груші восени

Добрива розсипаються по колу дерева, після чого відбувається перекопування з видаленням коренів бур’янів. Далі потрібно рясно полити. Особливо полив важливий у тих регіонах, де влітку була посуха, а взимку випадає мало снігу.

Тож виростити яблуню і насолоджуватися смачними плодами — просто, варто тільки захотіти, чи не так?

