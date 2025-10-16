Не обрізай троянду, поки не дізнаєшся лише три правила

Погода в Україні зараз якнайкраще підходить, щоб обрізати трояндові кущі на зиму

Осіння обрізка троянд із дотриманням лише трьох головних моментів дозволяє гарантувати пишне цвітіння кущів на наступний рік. Найкращий час для цієї операції — коли температура повітря почне наближатися до нуля градусів за Цельсієм, коли всі ростові процеси сповільнюються і квітка, як і всі інші рослини, готується до зимової сплячки.

Як підготуватися до обрізки троянд:

Секатор має бути стерильним, для чого його леза можна протерти будь-яким спиртовим розчином.

Для вашої зручності потрібно заздалегідь одягнути робочі рукавички та наколінники.

Потрібно заздалегідь підготувати місце для викиду колючого сміття, щоби потім випадково не наступити на шипи.

Трояндарям-початківцям часто боязко навіть підійти до своїх улюблениць з секатором або пилкою в руці. Одні шкодують видаляти зайві пагони, думаючи, що разом з ними обрізаються майбутні квіти. Іншим просто ліньки возитися з надто зарослим кущем. Але потрібно взяти себе в руки, якщо хочете, щоб наступний сезон вдався і порадував вас та ваших близьких шикарними букетами улюблених троянд.

Є лише три правила, як правильно обрізати троянди:

Чим тонше стебло, тим коротше його можна обрізати. Чим він товстіший — тим довша обрізка. Перша брунька під місцем зрізу має дивитися назовні від куща. При обрізанні видаляються всі старі, хворі, незрілі або занадто тонкі пагони, а також ті, які дивляться всередину куща. Все це дозволить уникнути загущення куща, додасть йому сил і дозволить зацвісти з новою силою.

Різні типи троянд вимагають різного виду обрізки. І хоча принципових відмінностей небагато, але вони є.

Троянда сорт Леонардо да Вінчі: відмінна стійкість до спеки, вітру та дощу. Цю флорибунду можна обрізати до 1-1,2 метра.

Коротше всього прийнято обрізати чайно-гібридні троянди та троянди-спрей, щоб стимулювати появу базальних пагонів та розширення куща. Їм вистачить висоти 30-40 см. Флорибундам залишають до 70-80 см висоти, а трояндам-шрабам до метра. Плетисті, кучеряві троянди можуть зимувати з пагонами довжиною до 3-5 метрів, тут головне, щоб вони добре гнулися і лягали на землю або в підготовлене укриття. Якщо ж теплі зими у вашому регіоні дозволяють вирощувати троянди без укриття, гілки все одно краще опустити вниз, щоб захистити від вітру та зледеніння.

Обрізаємо троянду навскіс, 5-10 мм вище від бруньки, яка дивиться назовню від куща

Багато залежить від сорту, сили зростання куща, його віку, і ці моменти трояндарь повинен вирішити сам, виходячи з власних можливостей та індивідуальних особливостей рослини.

Роза Дабл делайт ("Подвійна радість") нагадує ванільне морозиво під полуничним сиропом. Їй потрібне обрізування не вище 0,5 м.

Після обрізки місця зрізу потрібно обробити садовим варом, при необхідності провести вологозарядний полив, розпушити і злегка підгорнути ґрунт навколо куща, і готуватися безпосередньо до зимівлі.

До речі, з обрізаних живців троянд можна виростити нові кущі. Зробити це досить легко і просто, трохи згодом ми про це теж поговоримо.

