Вже незабаром настане День святого Миколая. Це свято зазвичай асоціюють із дитячими емоціями, піснями та подарунками. Однак святковий настрій в цей день потрібен не лише малечі, але й дорослим. Пісні — це спосіб зберегти особливу атмосферу без зайвого пафосу.

Такі пісні допомагають створити своєрідні ритуали — це не просто застілля чи зустріч із друзями, а привід зупинитися, щоб згадати про цінності і побути в моменті. Вони дають можливість відчути себе дитиною і знову повірити у святкове диво.

Пісні про святого Миколая для дорослих

Дивитиcь на зиму чеpез шкло

Кльово так, cамому у хаті

Скоpо Різдво і Миколай Боpодатий

Скоpо укpаїнці будуть cпівати

I не пpоcто так, без пpичини

Будуть колядувати і Миколай Боpодатий

Дивлюcь в вікно — cніг лапатий

Хто там йде до нашої хати

То не якийcь Дід Моpоз, то Миколай Боpодатий

Мені пpинеcе він нову гітаpу

До ваc пpийде також незабаpом

Святий Миколай — Миколай Боpодатий

А потім Різдво — "Хpиcтоc cя pождає",

"Hова pадіcть cтала" — в веpтепі cпівають

Падає cніг лапатий, ми чекаємо cвята

Шинки, ковбаcи і оcеледці

Пампушки і вушки, кутя і Пpеcлі

Будем колядувати і Миколай Боpодатий

Дивитиcь на зиму чеpез шкло

Кльово так, cамому у хаті

Скоpо Різдво і Миколай Боpодатий.

Автор: Тарас Чубай, "Плач Єремії"

***

Я нечемним був у школі,

Ніс розбив я на футболі,

Вітер в голові гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде…

Я у мами найчемніша,

Най-най-най-найрозумніша,

Мамі я допомагаю,

Завітай до мене, Миколаю!

Завітай до неї, Миколаю!

Приспів:

Миколай приходить уві сні,

Подарунки загортає Він

У ангельські пісні,

До мами, до тата,

І до вас, малята,

Приходить Святий Миколай!

Тата й мами я не слухав –

Виросли у мене вуха,

Вітер через них гуде,

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде…

Радо я б хотів змінитись,

Бути чемним, не лінитись,

Але марно це уже –

Миколай до мене не прийде…

Миколай до нього не прийде…

Приспів.

Чемно ручки я складаю:

Святий Отче Миколаю,

В ніч чарівну, як завжди,

До усіх, усіх, усіх прийди!

До усіх, усіх, усіх прийди!

Приспів.

Автор: Руслан Грех

***

За вікном летять сніжинки,

Миколай спішить до нас.

Прикрашаємо ялинки,

Настає різдвяний час.

Коли мрії оживають,

Коли в казку вірять всі,

Вогники яскраво сяють,

Закликають в кожний дім.

Приспів: (2)

Святий, святий Миколай,

Ти до нас прийди, прийди,

Святий, святий Миколай,

Подарунки принеси!

Ми чекаємо на Тебе

Цілий довгий-довгий рік.

Нам з тобою так весело,

Ти приносиш радість, сміх.

Просимо Тебе ласкаво,

Не забудь, не оминай,

Своїх діточок вкраїнських

Із святами привітай!

Автор: Оксана Сеньків

***

Ти хто – Дід Мороз? – Ні, я – Миколай,

Ну тоді, заходь, взуття не знімай,

Всі свої – будь, як вдома, і не стій за порогом,

Посидиш трохи з нами, відпочинеш з дороги.

Ну розказуй, як сам? Де весь рік пропадаєш?

Що нового у вас, бо у нас, – ну, сам знаєш.

Ми хотіли, як краще, але нас не почули,

Із новин у нас тільки, тільки вибори були.

Приспів:

Привітає з Новим роком всіх старенький Миколай,

І погляне добрим оком на Вкраїну, рідний край.

Він про тебе не забуде, тільки ти його чекай,

З Новим роком привітає, всіх старенький Миколай.

Як там цей Санта Клаус? Ми на нього чекали,

Але наша таможня в нього оленів забрала.

В Санта Клауса класно, бо його фінансують,

Але я таке чув, що його депортують.

І співає країна "белые розы",

І чекає на їхнього дєда мороза.

Але Ти у нас є, Святий Миколаю,

Ми Тебе ні на кого ніколи не проміняєм!

Приспів.

Миколай вже близько, він скоро прийде до тебе,

Він просто не може про тебе забути,

Тобі потрібно тільки вірити, вірити і чекати…

На свого Святого Миколая, на нашого Миколая.

