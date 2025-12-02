І не забудьте про солодощі: цікаві ідеї подарунків для мами і тата на День святого Миколая

Порадуйте близьких увагою та милими подарунками

День святого Миколая, який у 2025 році відзначається за новим церковним календарем 6 грудня, це чудова можливість виявити тепло та турботу до близьких. Цього дня можна вітати та обдаровувати подарунками не лише дітей, а й дорослих.

"Телеграф" розповідає про ідеї подарунків для батьків на День святого Миколая.

Що подарувати мамі?

Є кілька категорій подарунків. Наприклад, актуальними будуть презенти з урахуванням пори року, пише сайт Peanut Blossoms. Взимку для затишку і тепла можна подарувати мамі м’який плед із рукавами або великий, затишний, теплий плед, ароматичні свічки у гарному свічнику або набір для ароматерапії. Також гарним та практичним подарунком буде комплект постільної білизни з гарним новорічним візерунком із якісного матеріалу. Затишні домашні капці чи м’які, теплі шкарпетки із кумедним малюнком теж порадують вашу маму.

Якщо говорити про подарунки з категорії для дому та хобі, то тут гарним рішенням будуть кухонні гаджети, стильний кухонний фартух, прикольний набір для ванної або красивий посуд. А якщо йдеться про емоції і враження, то чудовим подарунком будуть квитки в кіно, на концерт чи сертифікат у спа-центр чи басейн. Все залежить від вподобань ваших близьких.

Що подарувати татові?

При виборі подарунка для тата також можна керуватися різними категоріями. Якщо йдеться про затишок та домашню атмосферу, то можна подарувати теплий халат, затишний домашній одяг, м’які тапочки або прикольні шкарпетки. Також гарним подарунком стане набір для приготування глінтвейну, термочашка чи термос.

Якщо йдеться про більш побутові та практичні подарунки, то це може бути келих для пива/вина з оригінальним гравіюванням або малюнком, набір інструментів або гаджети для його хобі (рибалка, сад, автомобіль). Цікавою може бути ідея подарувати колекційний чай чи каву у гарній упаковці. Ну і класичні подарунки у вигляді чоловічої косметики чи аксесуарів – ремінь, гаманець, блокнот чи чохол для телефону.

І не забудьте про солодощі

Дорослі як і діти люблять поласувати чимось солоденьким. Не відмовляйте батькам у цьому задоволенні. Коробка цукерок, тістечка або торбинка мандаринів буде чудовим доповненням до подарунків. Або зберіть великий кошик із солодощами та фруктами та презентуйте батькам як основний подарунок для двох.

Раніше "Телеграф" розповідав про День святого Миколая за новим стилем. Коли відзначається, традиції та заборони на цей день.