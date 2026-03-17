Керівник НАБУ Кривонос був фігурантом справи про вимагання $120 тис. за виділення земельної ділянки

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос є фігурантом кримінального провадження щодо вимагання хабаря за виділення земельної ділянки в селі Старі Безрадичі під Києвом у 2014 році. За інформацією експрокурора САП Станіслава Броневицького, на той час Кривонос працював начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області.

Броневицький зазначає, що у 2014 році голова Старобезрадичівської сільської ради Петро Горбаченко вступив у злочинну змову з керівником управління Держземагентства в Обухівському районі та Семеном Кривоносом. Вони вимагали у громадянина 120 тисяч доларів США за виділення земельної ділянки площею 0,25 га в селі Старі Безрадичі для будівництва житлового будинку.

Цю землю виділили й оформили на підставну особу. Кривонос, який на той час очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції, сприяв безперешкодному оформленню права власності на цю підставну особу.

"Кривонос С.Ю. підшуковує підставних осіб, на яких у подальшому оформлюються земельні ділянки, а також сприяє швидкому та безперешкодному оформленню на них документів у реєстраційній службі Обухівського району", — процитував матеріали кримінальної справи Броневицький.

За його словами, у грудні 2014 року відбулися обшуки у фігурантів провадження, зокрема, у Семена Кривоноса. Обшуки проводилися за місцем проживання, роботи, а також у його автомобілі Hyundai Santa Fe. Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони та інші речові докази.

Експрокурор опублікував лінк на відповідну ухвалу суду від 08.12.2014, у якій чітко згадується прізвище Кривоноса.

За словами Броневицького, інформація про кримінальну справу була їх прихована під час конкурсу на посаду директора НАБУ самим Семеном Кривоносом.