Коли Україна святкує Миколая у 2025 році: традиції, заборони і потужна молитва

Дізнайтеся, чому у свято не можна стригти нігті та позичати гроші

Святий Миколай Чудотворець посідає особливе місце серед найшанованіших святих у православ’ї. У моменти труднощів християни звертаються до нього з молитвами про допомогу та добробут. Цього року, згідно з новоюліанським церковним календарем, свято Святого Миколая відзначається 6 грудня — замість звичного 19 грудня.

Свято святителя, яке цього року випадає на суботу, з теплом зустрічають і діти, і дорослі. Це чудова нагода нагадати рідним про свою любов, проявити турботу і порадувати їх подарунком або приємним частуванням.

День святого Миколая 2025: що не можна робити

Ображати дітей і людей похилого віку — до бід.

Вбивати павуків або завдавати шкоди тваринам – до грошових втрат.

Викидати сміття після заходу сонця — разом з ним піде достаток.

Стригти нігті та волосся — можна вкоротити своє життя.

Відмовляти у допомозі нужденним — погана прикмета. Можна самому опинитися у злиднях.

Брати гроші у борг – повернути їх буде непросто.

Традиції свята 6 грудня

У День Святого Миколая віряни за традицією відвідують храми та беруть участь у святкових богослужіннях. Вони звертаються до святого Миколая з молитвами та просять його про захист, а також моляться за мир в Україні. Це свято нерідко називають дитячим – і не дарма: діти з особливим нетерпінням чекають на день Святого Миколая. Дорослі дарують їм солодощі та подарунки, заздалегідь ховаючи їх під подушку.

Фото: freepik

Сильна молитва Миколаю

Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь

