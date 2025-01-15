Вони дивуються, що ми вміємо писати. Біженка з України розповіла, з чим зіткнулася у Фінляндії

Частково причина в самих наших громадянах

Українська журналістка Світлана Рябова, яка виїхала до Фінляндії, розповіла, як сприймають українців у цій країні. Попри сильну підтримку України, до українців у Фінляндії часто ставляться як до людей, які не є частиною європейської спільноти.

"Середньостатистичне уявлення про українця полягає в тому, що це людина, позбавлена загальних знань, без вищої освіти, яка годиться лише для робіт, що не потребують кваліфікації – таких як просте будівництво, прибирання чи сільськогосподарські роботи", — розповіла Рябова на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, певною мірою таке сприйняття виникло через те, що до війни багато українців дійсно були залучені в такі роботи. Проте, далеко не всі з тих, хто виконував такі роботи, не має вищої освіти. Для багатьох це була можливість заробити на квартиру, чи авто. Зарплата у 2018 році на прибиранні чи зборі ягід у Фінляндії була 1,5 тисячі євро, тоді як середня зарплата того ж журналіста в Україні була втричі нижча.

"Пам’ятаю, як у Фінляндії, в перший рік великої війни, я була на зустрічі з представницею інтеграційної школи. Там було близько 30 українців, і вона запитала, скільки людей мають вищу освіту. Підняли руки всі", — поділилася спогадами Світлана Рябова.

У деяких, додала вона, було по дві вищі освіти. Фінка була спантеличена, адже готувала доповідь для іншої аудиторії.

"Моя знайома записалася на мовні курси. І десь через кілька уроків вчителька в приватній бесіді їй зізналася, що вражена рівнем українських учнів, бо морально готувалася до того, що більшість українців взагалі не вміють писати", — розповіла вона.

Ще одна промовиста ситуація сталася під час зустрічі Світлани з HR-менеджеркою, яків вона скаржилася на булінг та на те, що умови співпраці були змінені в односторонньому порядку. У відповідь та спитала чи розуміє українка, що працює у фінській компанії. Це питання дуже здивувало Світлану. Вона наголосила, що фінка не була злою до неї, чи позбавленою емпатії.

"Скоріше, вона мала в уявленні певний портрет українця, який не може адекватно сприймати фінську реальність, і не була готова почути про те, що багато компаній в Україні працюють за міжнародними стандартами", — пояснила Рябова.

Вона ставить питання, чому фіни викривлено сприймають українців. Адже Україна є великою за територією країною, а Українці є культурно та географічно частиною європейського світу. Корупція, в якій нашу країну часто звинувачують на Заході, не є притаманною тільки нам. Частково такому сприйняттю сприяє пропаганда, яка сформувала стереотипи про українців. Проте й самі українці доклалися до цього.

"Українці також сприяють цьому міфу, адже наш комплекс меншовартості тут розгортається повною мірою. Плюс ми самі часто віримо у ті стереотипи, які про нас складає пропаганда. Це також величезне недопрацювання наших офіційних установ", — констатувала Світлана Рябова.

У більш ранньому своєму дописі вона розповіла, що українці не можуть розлучитися зі старими звичками, навіть у країнах, де цінності протилежні "совковим". Ця "совковість" процвітає саме в закритих українських спільнотах, зазначила вона.

"Корупцію в Україні ми засуджуємо, але нелегальні бізнеси, хамство, звичка "хакати" систему й цькувати тих, хто наважується говорити про це, переїжджають разом із нами. Коли я написала статтю про хабарі за працевлаштування у Фінляндії (так, це хабар, коли хтось отримує частину зарплати за "рекомендацію"), мені писали: "Навіщо це піднімати? Це ж допомагає знайти роботу". Те, що це незаконно, може поставити людину у скрутне становище й робить її вразливою до шахраїв, – не хвилює", — навела приклад Рябова.

Також українці були невдоволені, коли вона підіймала тему низького рівня вакцинації серед наших співвітчизників у Фінляндії. А після тексту про нелегальні пасажирські перевезення жінку видалили з однієї з найбільших українських груп у Фінляндії й почали розповсюджувати про неї брехню. Хоча ризики для пасажирів реальні: від дикунського сервісу, коли тебе можуть висадити серед ночі з дитиною майже в полі, до ДТП через водія, який заснув за кермом, додає Рябова.

"Зараз я працюю над текстом про обіг українських ліків у Фінляндії – і знову хвилі хейту. Перевізник, який возить ліки, закликав своїх клієнтів "розібратися". Люди готові поводитися як мешканці зоопарку, аби тільки продовжувати отримувати ковбасу чи медикаменти дешево. Вже більше 400 коментарів, з яких не більше десятка – написані у здравому глузді. Я прочитала майже всі коментарі. І ні, це не ранить – це, **яха, лякає. Бо це не про мене, а про якість нашого суспільства. У багатьох немає критичного мислення, логіки чи базових моральних принципів", — пише Світлана.

Як розповідав "Телеграф", у фінському місті Еспоо стався скандал з українським пивом під назвою Putin Huilo. У магазині в одному з торговельних центрів Гельсінкі воно продавалось з незвичною етикеткою. Щоправда, лише тиждень.