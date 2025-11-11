Куди тікають українці: країни ЄС прийняли рекордну кількість біженців за два роки

4,3 мільйона українців у Європі: в Євростаті розповіли, хто і куди їде з України

З'явилась інформація про те, куди їдуть українці, які залишають країну через війну. Кількість людей, що отримали захист у країнах Євросоюзу, різко зросла.

Що треба знати:

У вересні країни ЄС видали 79 тисяч нових рішень про захист українцям

Зростання почалось після дозволу виїзду для чоловіків віком 18-22 роки

Найбільше українців прийняли Польща, Німеччина та Чехія у вересні цього року.

За даними Євростату, у вересні держави ЄС видали українцям 79 205 нових рішень про тимчасовий захист. Це на 49 відсотків більше, ніж місяцем раніше, та найбільший показник за два роки.

Як пише Рolitico, різке зростання почалось після того, як Україна змінила правила виїзду. Тепер молоді чоловіки віком від 18 до 22 років можуть вільно покидати країну. До цього вони не мали права виїжджати за кордон.

Станом на кінець вересня під тимчасовим захистом у Євросоюзі перебували 4,3 мільйона українців. Найбільше їх у Німеччині, Польщі та Чехії. У Чехії на кожну тисячу місцевих жителів припадає 35,7 українця з таким статусом.

Які країни надали найбільшій кількості громадян тимчасовий захист у ЄС

Найбільше нових людей у вересні прийняла Польща — майже 13 тисяч. Німеччина прийняла на 7600 більше, ніж у серпні, Чехія — на 3500. Єдина Франція зафіксувала невелике зменшення на 240 осіб.

Серед тих, хто отримав захист, 44 відсотки — жінки, 31 відсоток — діти, близько 25 відсотків — чоловіки. Українці становлять понад 98 відсотків усіх людей, які скористались програмою тимчасового захисту ЄС. Цю програму продовжили до березня 2027 року.

У Німеччині та Польщі зростає занепокоєння через приїзд молодих українських чоловіків. Місцеві політики попереджають, що це може послабити підтримку України серед населення. Крайньоправі партії звинувачують біженців у тому, що вони ухиляються від армії та навантажують соціальні системи.

Нагадаємо, "Телеграф" розповів, що у Раді назвали "помилкою та популізмом" дозвіл на виїзд 22-річних. Це призвело до певних проблем.