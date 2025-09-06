Дівчинка-квадробер в Одесі бавилась на пляжі: соцмережі розділилися на два табори (відео)

Дитина була не сама

На пляжах в Одесі можна зустріти не тільки звичайних лисиць, а й імітаторів — місцеві зафільмували дівчинку-квадробера, яка в рудій масці та з хвостом стрибала на лінії прибою.

Автори відео зазначають, що на відео вона з мамою. Дівчинка не тільки імітувала рухи тварини, а й стрибала відповідним чином, так, як стрибають лисиці під час полювання. Подібне захоплення поширилось серед молоді різних країн кілька років тому.

Думки одеситів щодо подібної активності розділились. Частина з коментаторів каже, що дівчинка вже занадто доросла для подібних розваг та загалом, це все — безглуздя, а таких людей треба ізолювати.

Квадроберів нормальними не вважають

Інша частина коментаторів нагадала, що це все ж таки ще дитина і вона може перерости захоплення. Ба більше — частина забавок, які були раніше, зовсім не дитячі, і проведення часу було не дуже безпечним.

Про розваги з минулого

Не обійшлося без припущень, звідки взагалі беруться квадробери.

Все йде ще з садочка

Фахівці стверджують, що квадробіка це свого роду тренування, яке може поліпшити гнучкість та координацію. Цей вид тренувань також покращує рівновагу, стабільність та функціональну фізичну форму, яка може поліпшити психічне самопочуття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що граючи у квадроберів підлітки іноді надміру захоплюються і починають гавкати на перехожих. Захопила ідея і старше покоління. В Одесі на перехожих нявкав дідусь.