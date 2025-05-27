Підозрювана уникає суду: з'явилися нові деталі по справі померлого в стоматології хлопчика
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Батько загиблого хлопчика закликав МОУ не допускати, щоб люди з кримінальними справами служили в армії
З’явилися нові деталі у справі п’ятирічного Велеса Пашника, який помер після стоматологічної процедури у Львові. Батько хлопчика заявив, що анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана в неналежному виконанні обов’язків, подала документи на мобілізацію до ЗСУ, аби уникнути кримінальної відповідальності.
Про це повідомив батько померлого хлопчка Віктор Пашник. За його словами, Ірина Пода служить у запасній медичній роті на Сумщині, через що судове провадження призупинено. Батько наголошує, що це "типова схема ухилення від покарання" і вимагає справедливості.
Що було раніше
П’ятирічний Велес впав у кому після видалення молочних зубів під загальним наркозом у клініці Ori-Dent у січні 2024 року.
Медична комісія визнала, що анестезіологиня та стоматологиня, які працювали з дитиною, не мали належної кваліфікації. Ірині Поді оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за підроблення документів та незаконну медичну діяльність.
Батько загиблого хлопчика закликав Міністерство оборони не допускати, щоб люди з кримінальними справами служили в армії, адже "армія — не місце для злодюг і вбивць".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що батько Велеса, Віктор Пашник — бандурист, бард і лауреат конкурсу "Червона рута-2003". Він поділився спогадами про той трагічний день, коли син разом із матір’ю прийшли на лікування зубів.