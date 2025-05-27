Підозрювана уникає суду: з'явилися нові деталі по справі померлого в стоматології хлопчика

Батько загиблого хлопчика закликав МОУ не допускати, щоб люди з кримінальними справами служили в армії

З’явилися нові деталі у справі п’ятирічного Велеса Пашника, який помер після стоматологічної процедури у Львові. Батько хлопчика заявив, що анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана в неналежному виконанні обов’язків, подала документи на мобілізацію до ЗСУ, аби уникнути кримінальної відповідальності.

Про це повідомив батько померлого хлопчка Віктор Пашник. За його словами, Ірина Пода служить у запасній медичній роті на Сумщині, через що судове провадження призупинено. Батько наголошує, що це "типова схема ухилення від покарання" і вимагає справедливості.

Що було раніше

П’ятирічний Велес впав у кому після видалення молочних зубів під загальним наркозом у клініці Ori-Dent у січні 2024 року.

Медична комісія визнала, що анестезіологиня та стоматологиня, які працювали з дитиною, не мали належної кваліфікації. Ірині Поді оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за підроблення документів та незаконну медичну діяльність.

Померлий Велес Пашник

Батько загиблого хлопчика закликав Міністерство оборони не допускати, щоб люди з кримінальними справами служили в армії, адже "армія — не місце для злодюг і вбивць".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що батько Велеса, Віктор Пашник — бандурист, бард і лауреат конкурсу "Червона рута-2003". Він поділився спогадами про той трагічний день, коли син разом із матір’ю прийшли на лікування зубів.