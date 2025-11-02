"Кошеня звикло": анестезіологиня показувала в TikTok, як її дитина мучить тварину

Українці обурені знущаннями над твариною

Анестезіолог зі Львова викладала у соцмережі відео зі знущаннями своєї малолітньої доньки над кошеням. Після того як спалахнув скандал, вона видалила всі ролики.

Що потрібно знати:

Львів’янка розповсюдила відео знущань доньки над кошеням

Відео видалено після скандалу, але збережено користувачами

Жінка працює анестезіологом у лікарні Святого Пантелеймона.

Відповідні кадри оприлюднюють місцеві Telegram-канали. Вони наголошують, що користувачі встигли зберегти скандальне відео.

На одному з роликів видно, як маленька дівчинка малює фломастерами на тварині, а потім намагається стерти своє "мистецтво" рушником. Заради об'єктивності зазначимо, що жінка казала дитині, що так робити не можна.

Водночас вона не запобігла знущанню, а знімала це на відео та викладала у ТікТок. Складається враження, що вона "виховувала" доньку лише на камеру. А за її тоном навіть не зрозуміло, що вона не схвалює дії дівчинки, швидше в ньому прозирає ледве стримуваний сміх.

Хтось із користувачів повідомив, що жінка у коментарях радісно писала, що кошеня вже не виривається. Тварина звикла до знущань, а їм це весело. Також наголошується, що це відбувалося неодноразово.

В обліковому записі зазначено, що жінка на ім’я Христина працює у лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медичного об’єднання Львова. А адміністратори пабліка дізналися, що вона обіймає посаду анестезіолога.

У коментарях до публікації піднялася хвиля обурення – люди вимагали забрати з цієї родини кошеня, а мати покарати. Але були й ті, хто скептично поставився до таких пропозицій та й загалом до того, що суспільство обурилося через цю історію.

