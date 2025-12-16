Поселення з рейтингу "найкумедніших": в Україні є село, пов'язане зі свиньми і монголо-татарами
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За смішною назвою ховається давня поліська легенда про спустошений край
Село Свинарин на Волині, як і Сушибаба, легко запам’ятовується вже з першого разу — насамперед через назву, яка викликає усмішку. Та за кумедним звучанням стоїть цілком серйозна історія поліського поселення з давніми легендами і сільським життям, яке триває тут уже не одне століття.
Що варто знати
- Село Свинарин на Волині вирізняється кумедною назвою
- Народна легенда пов'язує походження назви села зі слідами диких кабанів, яких побачили захисники після повернення з оборони від монголо-татар
- Свинарин є давнім поліським поселенням, яке налічує менше, ніж 500 жителів
За даними перепису 2001 року, населення Свинарина становило 425 осіб. Територія села займає приблизно 2,545 км². Тут працює філія пошти, клуб та кілька соціальних закладів.
Назва "Свинарин" має свою народну легенду і викликає посмішку серед тих, хто вперше чує її. За одним із місцевих переказів, під час монголо-татарських нападів чоловіки пішли на оборону, а жінки й діти тим часом мусили покинути село. Коли захисники повернулися, вони побачили спустошений край, поритий дикими кабанами. Мовляв, звідси і походить назва — від звірячих слідів і згадки про свиней.
Свинарин часто згадують у рейтингах сіл з кумедними назвами на Волині — і це привертає увагу не лише місцевих, а й туристів або журналістів, що шукають нестандартні місця. Село межує з лісовими масивами та має традиції сільського господарства, притаманні регіону Полісся.
Поблизу знаходиться заказник "Осівський", який цікавий для любителів природи і екології. До адміністративної реформи 2020 року Свинарин входив до складу Турійського району, а після — став частиною Ковельського район
Раніше "Телеграф" розповідав про село з кумедною назвою на Тернопільщині. Навколо старовинного кладовища, яке розташоване у цьому селі, ходять місцеві легенди про привид молодої дівчини-утопленниці.