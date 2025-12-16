Рус

Поселення з рейтингу "найкумедніших": в Україні є село, пов'язане зі свиньми і монголо-татарами

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Село Свинарин Новина оновлена 16 грудня 2025, 18:59
Село Свинарин. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

За смішною назвою ховається давня поліська легенда про спустошений край

Село Свинарин на Волині, як і Сушибаба, легко запам’ятовується вже з першого разу — насамперед через назву, яка викликає усмішку. Та за кумедним звучанням стоїть цілком серйозна історія поліського поселення з давніми легендами і сільським життям, яке триває тут уже не одне століття.

Що варто знати

  • Село Свинарин на Волині вирізняється кумедною назвою
  • Народна легенда пов'язує походження назви села зі слідами диких кабанів, яких побачили захисники після повернення з оборони від монголо-татар
  • Свинарин є давнім поліським поселенням, яке налічує менше, ніж 500 жителів

За даними перепису 2001 року, населення Свинарина становило 425 осіб. Територія села займає приблизно 2,545 км². Тут працює філія пошти, клуб та кілька соціальних закладів.

Назва "Свинарин" має свою народну легенду і викликає посмішку серед тих, хто вперше чує її. За одним із місцевих переказів, під час монголо-татарських нападів чоловіки пішли на оборону, а жінки й діти тим часом мусили покинути село. Коли захисники повернулися, вони побачили спустошений край, поритий дикими кабанами. Мовляв, звідси і походить назва — від звірячих слідів і згадки про свиней.

Село Свинарин у 1914-1918 роках
Село Свинарин у 1914-1918 роках. Фото: volynpost.com

Свинарин часто згадують у рейтингах сіл з кумедними назвами на Волині — і це привертає увагу не лише місцевих, а й туристів або журналістів, що шукають нестандартні місця. Село межує з лісовими масивами та має традиції сільського господарства, притаманні регіону Полісся.

Поблизу знаходиться заказник "Осівський", який цікавий для любителів природи і екології. До адміністративної реформи 2020 року Свинарин входив до складу Турійського району, а після — став частиною Ковельського район

Раніше "Телеграф" розповідав про село з кумедною назвою на Тернопільщині. Навколо старовинного кладовища, яке розташоване у цьому селі, ходять місцеві легенди про привид молодої дівчини-утопленниці.

Теги:
#Волинь #Село