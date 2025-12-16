Поселення з рейтингу "найкумедніших": в Україні є село, пов'язане зі свиньми і монголо-татарами

За смішною назвою ховається давня поліська легенда про спустошений край

Село Свинарин на Волині, як і Сушибаба, легко запам’ятовується вже з першого разу — насамперед через назву, яка викликає усмішку. Та за кумедним звучанням стоїть цілком серйозна історія поліського поселення з давніми легендами і сільським життям, яке триває тут уже не одне століття.

Що варто знати

Село Свинарин на Волині вирізняється кумедною назвою

Народна легенда пов'язує походження назви села зі слідами диких кабанів, яких побачили захисники після повернення з оборони від монголо-татар

Свинарин є давнім поліським поселенням, яке налічує менше, ніж 500 жителів

За даними перепису 2001 року, населення Свинарина становило 425 осіб. Територія села займає приблизно 2,545 км². Тут працює філія пошти, клуб та кілька соціальних закладів.

Назва "Свинарин" має свою народну легенду і викликає посмішку серед тих, хто вперше чує її. За одним із місцевих переказів, під час монголо-татарських нападів чоловіки пішли на оборону, а жінки й діти тим часом мусили покинути село. Коли захисники повернулися, вони побачили спустошений край, поритий дикими кабанами. Мовляв, звідси і походить назва — від звірячих слідів і згадки про свиней.

Село Свинарин у 1914-1918 роках. Фото: volynpost.com

Свинарин часто згадують у рейтингах сіл з кумедними назвами на Волині — і це привертає увагу не лише місцевих, а й туристів або журналістів, що шукають нестандартні місця. Село межує з лісовими масивами та має традиції сільського господарства, притаманні регіону Полісся.

Поблизу знаходиться заказник "Осівський", який цікавий для любителів природи і екології. До адміністративної реформи 2020 року Свинарин входив до складу Турійського району, а після — став частиною Ковельського район

