Новорічний плейлист: веселі та улюблені пісні для святкового настрою

Підбірка найкращих новорічних пісень на свята

Щоб створити новорічний настрій, потрібні не лише мандаринки, ялинки та мішура. Доповнити святкову атмосферу можна піснями, які ми всі знаємо з дитинства.

"Телеграф" підготував добірку новорічних пісень як українських, так і світових хітів, які можна включати для святкового настрою.

Новорічний плейлист 2026

Микола Леонтович — "Щедрик"

"Щедрик" — пісня номер один у плейлистах на новорічні свята. Ця композиція вперше була виконана у 1916 році хором Київського університету. Це найвідоміша українська мелодія у світі.

Mad Heads XL — "Новий рік"

Знайомий для багатьох із дитинства новорічний трек. Він з’явився в альбомі "Надія є" на початку 2000-х та став справжнім гімном українських новорічних вечірок. Ця пісня миттєво піднімає настрій та змушує танцювати.

Jerry Heil, alyona alyona & KOLA — "Щедра ніч"

Ця пісня з’явилася у 2023 році і була задумана під час спільного благодійного туру українських співачок США. "Щедра ніч" — тепла та ніжна композиція про сімейні цінності. Вона поєднує сучасні ритми з традиційними українськими мотивами.

MONATIK — "Свято наближається"

Це сучасна адаптація знаменитого джингла Coca-Cola, яка з’явилася у 2019 році. MONATIK додав до цієї композиції свій фірмовий ритм, таким чином зробивши з рекламної мелодії справжній святковий хіт.

KAZKA — "Різдвяна"

Ця атмосферна пісня чудово підійде для затишних зимових вечорів у період свят. У ній відчувається глибина українських традицій, переплетена із сучасним поп-звучанням. Цю пісню гурт KAZKA представив у 2018 році.

Mariah Carey — "All I Want for Christmas Is You"

Ця різдвяна пісня була написана Мераєю Кері за 15 хвилин у 1994 році, і стала світовим хітом. Щороку вона отримує нову хвилю популярності та прослуховувань, приносячи виконавиці значні роялті.

Wham! — "Last Christmas"

Ще одна пісня з минулого, яку всі знають із дитинства. Вона з’явилася у 1984 році і щороку в період новорічних свят звучить "з усіх прасок". Примітно, що ця пісня насправді не про Різдво, а про нещасливе кохання. Проте, завдяки назві вона стала невід’ємною частиною свята.

ABBA — "Happy New Year"

Звичайно ж, у цій добірці є місце і для знаменитої новорічної пісні гурту ABBA. Вона з’явилася у 1980 році та стала справжнім гімном усіх святкових вечірок. У цій пісні є легкий сум про минуле та надія на майбутнє.

Frank Sinatra — "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

Оригінал цієї пісні був написаний у 1945 році, а версія Сінатри з’явилася 1950 року. Ця композиція стара як світ, але не втрачає своєї актуальності у свята та дарує гарний настрій.

Brenda Lee — "Rockin’ Around the Christmas Tree"

Бренді Лі було лише 13 років, коли вона записала цей хіт у 1958 році. У 2023 році, через 65 років, ця композиція вперше очолила чарт Billboard Hot 100. Вона також знайома нам усім з дитинства і навіть була саундтреком фільму "Сам удома".

